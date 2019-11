Rassicurazioni senza soluzioni

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Nessuno lo nega. Neanche Beppe Grillo: “Siamo in un momento di caos”. Il fondatore M5s, arrivato a Roma per mettere ordine, in realtà non fa altro che cucire una toppa su un buco che comunque sia è destinato a diventare sempre più grande. Il Garante infatti incontra Luigi Di Maio, rassicura ma non dàe tutto resta in sospeso, soprattutto la questione dell’Emilia Romagna.Nella regione rossa per eccellenza il Movimento 5 Stelle si candiderà ma i presupposti non lasciano presagire niente di buono: “Fate un’elemosina, votateci come si può dare un euro a un povero”, dice Grillo. Parole che lasciano basiti gli attivisti e i parlamentari: “O ci candidiamo o non ci candidiamo. Non è rispettoso per chi spenderà le proprie energie”. Non solo. M5s è spaccato tra chi vuole ...

