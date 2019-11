Prof a studenti: Con le Sardine in piazza? Vostra vita sarà un inferno

Sardine : UniAttiva contro Prof Fiorenzuola - 'studenti pensate con vostra testa' (2) : (Adnkronos) - 'Se vi becco in piazza renderò la vostra vita un inferno', ha scritto il docente sul suo profilo Facebook rivolgendosi ai suoi studenti e alla loro partecipazione alla manifestazione di domani delle 'Sardine' prevista in concomitanza con l’arrivo in città del segretario della Lega Matt

Sardine - Prof agli studenti : “Se vi becco alla manifestazione renderò vostra vita un inferno” : Ha risposto con un discorso di odio ai ragazzi che scendono in piazza contro i discorsi di odio. Il problema è che è un docente delle scuole superiori e il destinatario del messaggio sono i suoi alunni. “Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina ...

Un Prof attacca le sardine - poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno : Il suo profilo Facebook non è più raggiungibile e i post sono stati cancellati. Ma quello che ha scritto un professore di Italiano e Latino di una scuola del Piacentino è rimasto immortalato da foto e screenshot causando un'ondata di polemiche. Giancarlo Talamini Bisi ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'evento delle sardine di Fiorenzuola e scrive: “Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle ...

Piacenza - il Prof pronto a bocciare gli studenti che manifestano con le sardine : In rete le parole choc di Giancarlo Talamini Bisi. E sul suo sito quel manifesto: "Sì, sono razzista e me ne vanto". Il viceministro all'Istruzione Ascani: "Saranno presi provvedimenti"

Venezia - Prof e studenti boicottano incontro con Forze Armate al liceo. Assessore regionale : “Docenti sovversivi - come all’epoca delle Br” : L’incontro con le Forze Armate scatena le polemiche al liceo “Marco Polo” di Venezia. Nei giorni scorsi, in previsione del 4 Novembre, giorno in cui si celebra la fine della Grande Guerra ma anche la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la scuola ha organizzato un incontro con due donne appartenenti alle Forze dell’ordine. Un appuntamento che ha trovato l’opposizione di un gruppo di docenti pacifisti che oltre a boicottare ...

Tubercolosi - allarme all'università. La Sapienza scrive agli studenti : «Fate la Profilassi» : E' psicosi tra gli studenti della Sapienza, dopo un caso di Tubercolosi scatta la profilassi per tutti ma la paura, tra gli universitari che frequentano Villa Mirafiori, è che si sia...

Palermo - la scuola più grande d'Italia : tremila studenti - 370 Prof - 120 aule : Più che un preside è un sindaco, Vito Pecoraro, a capo dell'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, la scuola più popolosa d'Italia. Le cifre: poco meno di 3 mila...

Il Mattino : “Ancelotti è come un Professore universitario - crede che i suoi studenti siano adulti” : Ancelotti è come un professore universitario, scrive Il Mattino. Ancelotti è come un professore universitario: dà per scontato che chi ha davanti a sé sia molto avanti nelle conoscenze, altrimenti non sarebbe lì ma al liceo. Il Mattino ricorda che forse il tecnico ha sopravvalutato la sua rosa, abituato come era a giocatori in grado di uscire da soli dai momenti difficili senza bisogno di discorsi e rimproveri. Al Napoli mancherebbero leader ...

Da Prof dico che la scuola deve parlare di più del problema ambientale agli studenti : Lo scorso venerdì 27 settembre si è tenuto il Global Strike for future, lo sciopero a livello internazionale dei giovani per protestare contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Diverse polemiche, più o meno serie e più o meno pertinenti, sono emerse, a partire dalle notizie controverse riguardo Greta Thunberg, la paladina del movimento, che sarebbe “manovrata” da poteri capitalistici ai diversi meme sulla questione ...