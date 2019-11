Per Bonafede M5S va ripensato in tutto

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) "Non siamo un partito, e non dobbiamo puntare a diventarlo", però "è chiaro che dobbiamo ripensare, compreso il fatto se dobbiamo avere o meno un capo": lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Il Guardasigilli ha sottolineato che "non è un problema di persone, e di certo non lo è Di Maio", con il quale, ha affermato, "ho il privilegio di lavorare e che ha realizzato cose importantissime". "Dopo dieci anni di grandi risultati è normale ragionare su nuovi obiettivi, dobbiamo ripensarci a 360 gradi e svolgere gli Stati generali", ha aggiunto, per il quale il punto sono, semmai, "gli obiettivi e la struttura", sui qualiavrebbe preferito che "il M5s si fermasse per un momento di riflessione". Sul voto degli iscritti sulla piattaforma web Rousseau, il ministro ha detto di leggere la ...

