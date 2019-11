MotoGp | la sorprendente indiscrezione su Zarco | “il suo passaggio alla Ducati è ormai

MotoGp - sorprendente retroscena di mercato svelato da Cecchinello : “la prima scelta della Honda non era Alex Marquez” : Il boss della Honda LCR ha rivelato un retroscena di mercato relativo all’approdo di Alex Marquez in HRC Non era Alex Marquez la prima scelta della Honda HRC per sostituire Jorge Lorenzo, ritiratosi al termine di questa stagione dopo il Gran Premio di Valencia. AFP/LaPresse Il team campione del mondo infatti avrebbe voluto ‘promuovere’ Cal Crutchlow, permettendogli di entrare così nella squadra ufficiale dopo quattro anni ...

MotoGp – Altro che addio alla Honda : la rivelazione di Lorenzo è sorprendente : Jorge Lorenzo non esclude un clamoroso rinnovo con la Honda dopo il 2020: le parole del maiorchino sono sorprendenti La stagione 2019 di MotoGp è quasi volta al termine: domenica si corre infatti a Valencia l’ultima gara dell’anno. Al termine di questo Motomondiale non può sicuramente stilare un bilancio positivo Jorge Lorenzo, che tra infortuni e difficoltà tecniche non è riuscito a brillare al suo primo anno con la Honda. ...