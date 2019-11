Marilyn Manson rivisita The End dei Doors | verrà la morte e avrà i nostri occhi audio

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 23 novembre 2019) Nessuno di noi è sopravvissuto a The End dei, la magnum opus del Jim Morrison più nichilista e visionario, profetico quanto When The Music's Over, rivoluzionario quanto Unknown Soldier e demoniaco quanto Not To Touch The Earth. Sua e nostra unica amica, la fine, è quanto contempliamo se associamo quelle note dissonanti alle prime immagini di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e al biopic di Oliver Stone, che fece esplodere il fenomeno del Re Lucertola aglidi chi ancora non lo conosceva. Era il Val Kilmer che ondeggiava all'interno del club prima di sparare sul pubblico la frase oscena e furente: "Mother, I want to f**k you all night long", un qualcosa che negli anni '60 non si poteva dire, e che schiantò Jim Morrison nell'Olimpo del rock. Non è un caso se nel continuo rinnovarsi delle generazioni di artisti maledetti abbiamo più volte associato Jim Morrison a ...

OptiMagazine : @marilynmanson rivisita The End dei @TheDoors, verrà la morte e avrà i nostri occhi (audio, testo e traduzione)… - grondoamore : @GynkhoByloba Che poi scopri che non è cambiato un cazzo perché ancora dopo 20 anni polemizzano sui testi delle can… - CafSantErcolano : Rilasciata la cover di The End dei Doors di Marilyn Manson... -