Maltempo | Piemonte e Liguria sott’acqua | esonda il fiume Bormida | allarme per il Centa

Piemonte nella morsa del Maltempo : torrenti in piena e frane nell'alessandrino : Piogge incessanti continuano ad interessare il nord-ovest con molti disagi e criticità che crescono di ora in ora. Oltre alla Liguria è il Piemonte la regione più colpita. Estesi allagamenti si...

Maltempo Piemonte : evacuata l’area golenale del Bormida - esonda l’Orba : Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, è esondato il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio. Sempre sull’Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese e’ stata fatta evacuare per ...

Maltempo - esondazioni a Genova. Forti piogge in Piemonte. LIVE : Nel capoluogo ligure escono dagli argini il Ruscarolo e il Fegino, 27 sfollati nella val Polcevera, 125 abitanti in corso Perrone isolati. Diverse strade chiuse, numerosi interventi dei pompieri. Allagamenti in Piemonte, preoccupa il LIVEllo dei corsi d'acqua

Maltempo - allerta in Piemonte : salgono i corsi d’acqua Piemonte - esonda il rio Lovassina nell’Alessandrino : Non solo Liguria: l’allerta Maltempo si estende anche in Piemonte dove salgono i corsi d’acqua a causa delle forti precipitazioni delle ultime 12 ore. Le zone maggiormente colpite sono la fascia pedemontana nordoccidentale e il settore appenninico, con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria, dove si registrano i primi allagamenti. I torrenti Orba ed Erro, tra Piemonte e Liguria, hanno gia’ ...

Maltempo Piemonte : Alessandria monitora il territorio - aperto Com : È aperto da questa sera, ad Alessandria, il Centro Operativo Misto comunale per il monitoraggio del territorio durante l’allerta Maltempo. Raccomandata ai sindaci la messa in atto del piano di Protezione civile, domani le scuole di ogni ordine e grado sono aperte, come ribadisce l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook. Rfi fa sapere che dalle prime ore di domani mattina sarà precauzionalmente ridotta a 30 chilometri ...

Maltempo Piemonte : chiusa da questa sera la statale 659 nel Verbano-Cusio-Ossola : Anas chiude nel Verbano-Cusio-Ossola per allerta idrogeologica, dalle ore 22 di questa sera, la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Il provvedimento riguarda il tratto tra Canza e Cascate Toce (Formazza). La chiusura, informa Anas, è stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta con livello di criticità arancione emanata da Arpa Piemonte con validità per le prossime 36 ore e come previsto dalla procedura di ...

Allerta Meteo Piemonte : forte Maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : il Maltempo peggiora - criticità arancione : Diventa arancione l’Allerta maltempo sul Piemonte. Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede infatti un “marcato peggioramento” dalla serata, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente forti sul settore appenninico e sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale. Attesi significativi e rapidi incrementi dei corsi d’acqua, che domenica potranno raggiungere livelli di ...

Maltempo Piemonte - neve sulla strada : chiusa la statale a Formazza : Per il distacco di cumuli di neve, caduti sulla carreggiata, e’ stata chiusa oggi pomeriggio la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ tra localita’ Canza e Riale, nel territorio di Formazza (Vco). Il divieto di transito e’ istituito per tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia tra i km 36,600 (frazione Canza) e 41,700 (Riale). L'articolo Maltempo Piemonte, neve sulla strada: chiusa ...

Maltempo Piemonte : Borrelli e Gabusi incontrano i sindaci dell’alessandrino : Sala gremita e grande partecipazione all’incontro di oggi pomeriggio presso la Provincia di Alessandria, dove il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, l’assessore regionale del Piemonte alla Protezione civile Marco Gabusi e il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi hanno incontrato i sindaci dei Comuni alessandrini colpiti dagli eventi di Maltempo del 19 -22 ottobre scorso. Lo rende noto la Regione ...

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Previsioni Meteo Piemonte : nel pomeriggio Maltempo diffuso - miglioramento da domani mattina : “Le Previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo“: lo spiega in una nota la Regione Piemonte. “Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati ...

Maltempo e neve in Piemonte : rischio valanghe - strade chiuse in Valsesia : A causa delle intense precipitazioni in corso su tutto il territorio del Vercellese, in Valsesia sono state chiuse al traffico alcune strade: a seguito del parere della Commissione valanghe della Provincia sono state interdette ai mezzi la provinciale 10 tra Rimasco e Rima, all’altezza della località Ponte Quare nel comune di Alto Sermenza, la provinciale 124 Rimasco-Carcoforo, all’altezza della frazione Ferrate, la comunale Val ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - scuole chiuse nell’Alessandrino : Nonostante l’ondata di Maltempo abbia portato pioggia e neve in Piemonte, non si sono registrate particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione. Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 ...