Lucca | 40enne trovata morta in roulotte | fermato il compagno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Marco Della Corte Foto tratta dal servizio del Tgcom24 Gli inquirenti sono risaliti ad un uomo di 46 anni, con cui la vittima avrebbe avuto una relazione definita "conflittuale" da chi li conosceva C'è unper l'omicidio di Chiara Corrado, laoriginaria di Pisa il cui cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione in unaabbandonata in un campo a Torre del Lago (). I militari hanno tratto in arresto a San Nicola Arcella (Cosenza) il 46enne Graziano Zangari, di professione operaio edile. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Paola, in provincia di Cosenza. Nel corso dell'interrogatorio con il pm calabrese, Zangari avrebbe fatto alcune confessioni. Sembra che l'omicidio risalga alla scorsa estate, forse tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 2019., donnain: arrestato ilIl suo nome era ...

infoitinterno : Lucca, ha ucciso l'amante a colpi di mazzetta, arrestato 40enne calabrese - LaCnews24 : Cadavere di una 40enne abbandonato in roulotte, fermato il compagno calabrese #calabrianotizie #newscalabria -