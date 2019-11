In Colombia | tre agenti di polizia sono stati uccisi da una bomba a Santander de Quilichao

Atalanta - infortunio Zapata : il Colombia no potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta , infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata | Duvan Zapata , attaccante dell’ Atalanta e ex calciatore del Napoli , ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano . Un risentimento sarebbe il male ...

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : Italia ottava! Gli azzurri domenica si giocheranno il pass olimpico! Sfida a tre con Irlanda e Colombia per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l’Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...