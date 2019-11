Ilva | ArcelorMittal | “Incontro costruttivo con Conte Obiettivo avere al più presto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Il primo passo è stato fatto: prendere tempo per evitare il default degli impianti. È quanto il premier Giuseppeè riuscito a ottenere dopo 4 ore di trattativa a Palazzo Chigi con i vertici disull’exdi Taranto. Il governo concederà una breve pausa nella battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria. I spiragli per una trattativa, anche su “lunga, faticosa e complicata”, come l’ha definita lo stesso, ci sono. E la conferma arriva direttamente da una nota di: “AM Investco conferma che l’incontro tenutosi ieri con il Presidente del Consiglio ed altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti exè stato. Le discussioni continueranno con l’di raggiungere al piùun accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto”, ...

BentivogliMarco : ?? Servono soluzioni industriali eco-sostenibili. ? cose da far SUBITO: 1) riprendere progetto #Meros deliberato… - Radio1Rai : ??@BentivogliMarco a @radioanchio: 'Ex #Ilva? La politica non è stata neutrale. Il disastro è tutto politico. L'atte… - graziano_delrio : Prima vengono i lavoratori. Si può discutere un piano per salvare #Ilva e risanare l’ambiente ma non cediamo sovran… -