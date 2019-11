G8 Genova | i 26 agenti non devono risarcire lo Stato Corte dei Conti | “La condanna della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) I 26 poliziotti processati per i pestaggi accaduti all’internoscuola Diaz durante il G8 didel 2001 nonlo. Lo ha deciso ladeiLiguria, assolvendo glidalla richiesta di risarcimento per danno patrimoniale indiretto. Per i giudici contabili, laall’Italia da parteeuropea dei diritti dell’uomo (Cedu) è avvenuta per la mancanza del reato di tortura: “Di detto danno – si legge nella sentenza di assoluzione – non può rispondere altro soggetto diverso dallo”. Ad aprile del 2016 la Cede avevato loitaliano acon 45mila euro una delle vittime dei pestaggi. Poi, in seguito ad altri ricorsi presentati, i giudici europei hannoto l’Italia ale vittime del G8 diper i danni morali subiti. La procura contabile ligure chiedeva ai ...

