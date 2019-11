Cinema in lutto Addio al grande attore | candidato all’Oscar grazie all’indimenticabile

“Addio maestro”. Lutto nel mondo del Cinema : l’attore Aldo Riva stroncato da un arresto cardiaco : Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morto l’attore Aldo Riva. L’uomo, amatissimo e conosciutissimo nella sua Napoli, è venuto a mancare all’età di 73 anni per un arresto cardiaco che lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Aldo Riva ha avvertito quel malore fulminante a causa, probabilmente, di uno shock anafilattico. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo: Aldo Riva è morto lasciando un grande vuoto. Addolorati gli ...

Lutto nel Cinema italiano : l’attore Walter Da Pozzo è scomparso a soli 55 anni : Mondo del cinema e del teatro in Lutto: addio all’attore, scrittore e drammaturgo partenopeo Walter Da Pozzo. Aveva 55 anni. Era nato a Vico Equense (Napoli) il primo gennaio 1964 e aveva studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’. Attivo sia al cinema che in teatro, Walter da Pozzo era stato spesso diretto da Marco Tullio Giordana, come ne “La meglio gioventù” e “Quando sei nato non puoi più nasconderti”. Sul grande ...

Lutto nel mondo del Cinema. Addio a Patrizia Cafiero : “Eri una combattente gentile” : Patrizia Cafiero se n’è andata, la storica agente cinematografica, tra le più famose e apprezzate nel settore, è morta a Roma. Nata a Napoli, la sua carriera inizia negli Stati Uniti. Rientrata in Italia, Patrizia Cafiero fonda una sua agenzia cinematografica, lavorando con professionisti come Ornella Muti, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto. La Cafiero&Partners si occupa di comunicazione e promozione nel mondo dello spettacolo e gestisce ...

Lutto nel Cinema italiano - se ne va Omero Antonutti - un pezzo di storia. Indimenticabile con Gassman e Lollobrigida : L’Italia perde uno straordinario attore, doppiatore ed Indimenticabile interprete di numerose pellicole. All’età di 84 anni è morto Omero Antonutti. Malato da tempo, è deceduto all’ospedale di Udine dove era stato ricoverato per alcune complicazioni causate dal tumore che lo affliggeva. Al suo capezzale la moglie, che è rimasta assieme a lui fino all’ultimo istante di vita. Il grande pubblico lo conosceva soprattutto in veste di doppiatore, ...

Lutto nel Cinema italiano : l’attrice Roberta Fiorentini morta all’improvviso : Lutto nel mondo della televisione italiana: si è spenta nella mattinata di giovedì 24 ottobre l’attrice Roberta Fiorentini. Classe 1948, la donna aveva 71 anni ed era noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Itala nella serie televisiva Boris. Il triste annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della fiction: “Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite ...

Cinema in lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

Lutto nel Cinema : l’amato comico Rip Taylor è morto dopo un malore improvviso : Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore americano amatissimo da tutti. Parliamo di Rip Taylor, comico molto noto in patria e soprannominato “The king of confetti”, che sarebbe come dire il re dei coriandoli. Rip Taylor è morto domenica 6 ottobre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, aveva 84 anni. La settimana prima della sua morte era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale a seguito di un malore. ...

Tv e Cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...

Tv e Cinema in lutto : l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...