Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Giulia De Lellis

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019)DeDeDeDeDe, il grande festival di, è entrato nel vivo. Dopo il successo della prima giornata, l’appuntamento è per domani, 24 novembre, al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ciDe. Influencer e personaggio televisivo italiano, 23 anni. Nelha scritto (con Stella Pulpo) il best-seller Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. L’appuntamento è per il 24 novembre alle 12.30, sala 1. QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA SCARICA L’APP UFFICIALE DI: PER iOS e per ANDROID. LEGGIsta arrivando: tutto quello che c'è da sapere LEGGIDa «Caterina la Grande» a «Very Ralph»: tutte le proiezioni del...

VanityFairIt : «Le storie sono il miracolo della natura. Sono quelle storie a farci arrivare fino a qui: sono il cuore del nostro… - VanityFairIt : «Non mi sono mai fermato neanche per vedere dove ero». Luciano Ligabue è una fiume di pensieri, riflessioni e ricor… - lwthesweeties : RT @jemenfousoui: “Alla domanda sul perché lo show non include modelle plus size o trans, il Chief Management Officer Ed Razek, intervistat… -