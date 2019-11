Uccide il papà in bagno | poi tenta il suicidio | la colf ha dato l' allarme

Mamma Uccide i due figli di 13 e 14 anni : “Non volevo sapessero che il loro papà è mio fratello” : Sarah Barrass, 35 anni , ha ucciso i suoi figli di 13 e 14 anni strangolandoli e ha tentato di avvelenare gli altri quattro per nascondere loro il fatto che fossero frutto di un amore incestuoso. La donna avrebbe infatti avuto una relazione con il fratellastro Brandon: i due, temendo di essere scoperti dalle autorità che avrebbero potuto portare via i bambini, hanno deciso di ammazzarli tutti.Continua a leggere

Papà 19enne scuote la figlia di 23 giorni e la Uccide : condannato a 8 anni : Thomas Haining, giovane scozzese oggi ventunenne, è stato condannato per omicidio colposo per la morte della figlioletta Mikayla, deceduta nel giugno del 2017 solo 23 giorni dopo la nascita. L'uomo, che all'epoca aveva diciannove anni , ha ammesso di essere responsabile della morte della bambina.Continua a leggere

Chieti - incita padre 92enne a Uccidere l'ex moglie : Dai papà - pensaci tu : Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di Chieti. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Per questo C.M., un 51enne del Chietino, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la ...