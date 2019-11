Tiro a segno | World Cup Final Putian 2019 | Bakher Chernousov e Pejcic Panwar si

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : India in trionfo. Tre vittorie su quattro nelle gare dai 10m : Risuona l’inno Indiano a tutto volume alle World Cup Final 2019 di Tiro a segno in corso di svolgimento a Putian. Dopo le prime due giornate, al di sotto degli standard abituali, la superpotenza asiatica si riscatta in maniera più che convincente facendo sue tre delle quattro gare in programma oggi, nella giornata dedicata ai concorsi di carabina e pistola ad aria compressa dai 10m sia al femminile sia al maschile. Ma andiamo con ordine ...

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : il francese Bessaguet e la cinese Zhang si impongo dai 25m : Continua senza interruzione alcuna la settimana dedicata alle World Cup Final 2019 di Tiro a segno in corso di svolgimento a Putian. Nel poligono cinese, dopo le gare di 3 posizioni da 50m, oggi è stata la volta dei contest del Tiro celere dai 25m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Nella pistola automatica maschile, c’è da registrate un trionfo francese: ad imporsi infatti è stato Clement Bessaguet che, coprendo 32 dei 40 bersagli ...

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : il ceco Nepejchal e la britannica McIntosh si aggiudicano i titoli di carabina 3 posizioni : Iniziano con due vittorie tutte europee le World Cup Final 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Putian. In Cina infatti sono stati due tiratori del Vecchio Continente ad aggiudicarsi le vittorie, al maschile e al femminile, nei concorsi di carabina 3 posizioni dalla distanza dei 50m. Fra gli uomini ad imporsi è stato il giovane (classe 1999) rappresentante della Repubblica Ceca Filip Nepejchal che totalizzando 462,9 punti si è preso ...

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : la start list dei partecipanti. Italia in gara con Giordano e De Nicolo : Manca sempre meno all’inizio delle World Cup Final di Putian 2019 di Tiro a segno. I migliori tiratori di ogni arma e specialità di gara si sfideranno infatti andando a contendersi la Sfera di Cristallo in ogni singolo contest in programma, potendo competere – qualora vi sia la possibilità – anche nelle kermesse di Mixed Team ad aria compressa. Da quest’anno, inoltre, la ISSF ha deciso (sostenuta dalla Federazione Cinese ...

Campionati Europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo - record italiano per De Nicolo : Il tiratore azzurro si è preso il primato italiano nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile, competizione vinta dal norvegese Claussen Conclusi a Tolmezzo i Campionati Europei 2019. In gara oggi gli atleti nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile e femminile. Tra gli uomini spicca la prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha stabilito il nuovo record europeo (1167) superandolo di ben 4 punti. La ...

Europei di Tiro a Segno – Penultima giornata di gare a Tolmezzo - oro per Pickl nel fucile standard : L’austriaco ha vinto il titolo europeo nel fucile standard, precedendo lo svedese Olsson e il norvegese Claussen Penultima giornata di gare ai Campionati Europei di Tolmezzo. Questa mattina gli atleti hanno disputato la competizione di fucile standard: al primo posto si è piazzato l’austriaco Bernhard Pickl (591) che oltre al titolo europeo ha avuto il merito di stabilire anche il record del mondo ed europeo in questa ...

Europei di Tiro a Segno – Oro per il norvegese Claussen nell’arma libera a terra - tra le donne trionfo per McIntosh : Il norvegese si è preso l’oro davanti al francese Moreno Flores e allo svizzero Lochbihler, tra le donne invece è Seonaid McIntosh a vincere Seconda giornata di gare ai Campionati Europei a 300 metri di Tolmezzo. In gara oggi gli atleti di arma libera a terra maschile: il norvegese Simon Claussen ha conquistato la medaglia d’oro (599) piazzandosi davanti al francese Remi Moreno Flores (599) ed allo svizzero Jan Lochbihler ...