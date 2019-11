Serie A calcio in tv | quali partite vedere su DAZN e Sky nella 13a giornata | orari | guida

Calendario Serie A calcio : orari partite 23-25 novembre - tv - streaming e programma : La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 13, che prenderà il via questo sabato, 23 novembre, con ben tre anticipi, due dei quali trasmessi da Sky Sport Serie A (canale 202), ovvero Atalanta-Juventus alle 15 e Milan-Napoli alle 18, mentre alle 20.45 il match tra Torino ed Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN streaming, LIVE E ON DEMAND Ricco anche il piatto della domenica, che ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...

Serie A - l’ultimo “mostro” creato dalla sosta per le Nazionali : il calciomercato di novembre. Ecco perché gli acquisti non servirebbero : L’ultima sosta per le Nazionali del 2019 ha creato un nuovo “mostro”: il calciomercato di novembre. Senza campionato, giornalisti e tifosi soffrono sempre l’astinenza da Serie A. Mettiamoci che stavolta la pausa era davvero inutile, almeno per l’Italia già qualificata, ed Ecco il risultato: Ibrahimovic, Vidal, Donnarumma, Giroud, Rakitic, Mertens, Matic, Demiral, chi più ne ha più ne metta. Una girandola improbabile di nomi, che non risolverà i ...

Calcio : da gennaio arriva il Virtual Coach sui campi della Serie A : La Serie A si prepara a diventare il primo campionato del mondo a dotarsi si un sistema tecnologico all'avanguardia che faciliterà di molto il lavoro dei tecnici sulle proprie panchine. Si sta parlando dell'installazione di un Virtual Coach o allenatore Virtuale, un sistema informatico che assisterà gli allenatori nella lettura delle partite a gara in corso. Si tratta di qualcosa visto finora soltanto nei film e nei cartoni animati, oggi invece ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima giornata (23-24-25 novembre). Il palinsesto tv : Nel prossimo weekend, dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A di calcio con la tredicesima giornata della stagione 2019-2020. Si comincia di sabato, con la Juventus che va a Bergamo per sfidare l’Atalanta, attualmente quinta in classifica. A seguire Milan-Napoli, con implicazioni importanti su entrambi i fronti vista la situazione nella graduatoria. In serata l’Inter deve tenersi in scia dei bianconeri cercando di andare a ...

Prossima giornata Serie A calcio : calendario - orari - date - guida tv - streaming : La tredicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 23 e lunedì 25 novembre. Si partirà sabato 23 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 24, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, infine lunedì 25 Monday Night con il posticipo delle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : a Todis Lido lo scontro salvezza contro Cybertel Aniene : Dopo la ricca programmazione del venerdì sera era rimasta una sola partita da disputare per quanto riguarda l’ottava giornata della Serie A 2019/2020 di Calcio a 5, quella tra la Todis Lido e la Cybertel Aniene. Al Pala Di Fiore di Ostia i padroni di casa si sono aggiudicati per 5 a 4 un vero e proprio scontro salvezza tra due dei team che hanno iniziato peggio questa nuova stagione e che presumibilmente dovranno lottare parecchio per ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di Serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Pesaro e Rieti al comando - pari show tra Acqua&Sapone e Signor Prestito CMB : In attesa del match di domani tra Todis Lido di Ostia e Cybertel Aniene, è andato in scena questa sera l’ottavo turno della Serie A di Calcio a 5. Una scorpacciata di gol quella di questa giornata che vale la pena analizzare. Si parte dai successi dell’Italservice Pesaro e del Real Rieti, in testa alla classifica della regular season con 19 punti. Al Pala Nino Pizza è bastata una marcatura di De Oliveira per regalare i tre punti ai ...

Calcio - qualificazioni Europei 2020 : Bosnia-Italia 0-3. Gli azzurri saranno testa di Serie ai sorteggi : L’Italia vince in Bosnia la nona partita consecutiva nel Girone I delle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e resta a punteggio pieno, rendendo ufficiale il proprio status di testa di serie ai sorteggi della manifestazione continentale. Finisce 0-3: in gol Acerbi al 21′, Insigne al 37′ e Belotti al 53′. Nel primo tempo l’Italia sfonda dopo 21′: Barella vede Acerbi nel cuore dell’area ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : big match Milan-Juventus - Fiorentina in trasferta a Bari nel sesto turno : Riprende il cammino della Serie A di Calcio femminile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Il sesto turno che andrà in scena in questo weekend sarà caratterizzato dal big match tra Milan e Juventus. Le prime della classe si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 15.00 in una sfida molto sentita. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano ad inseguire le bianconere, distanti appena due lunghezze. ...

Calcio femminile - Calendario sesta giornata Serie A 2019-2020 : orari - tv - streaming e programma : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, da disputarsi tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Si partirà sabato 16 con quattro gare, una alle 12.30 e tre alle 14.30, mentre domenica 17 si giocheranno le restanti due, una alle 14.30 e l’altra alle 15.00. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sesta giornata della Serie ...

Notizie del giorno – Tutti contro la Reggina - panchine bollenti in Serie A - le ultime di calciomercato : Tutti contro LA Reggina – La classifica del Girone C in Serie C parla chiaro: Reggina 34, Ternana 29, Monopoli 28, Potenza 27, Bari 26. Avvio di stagione impressione per la squadra dell’allenatore Toscano, la Reggina è reduce da sei vittorie consecutive, al momento è l’unica squadra ancora imbattuta della categoria e non solo ma anche una delle poche in Europa in bella compagnia di Juventus e Liverpool. Analizzando i numeri del club ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 12^ giornata : Nainggolan - Correa e Caputo guidano la squadra : TOP 11 Serie A – Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A. Continua il duello tra Juventus e Inter. I bianconeri hanno operato il controsorpasso sui nerazzurri grazie alla vittoria nel posticipo contro il Milan. Al terzo posto si stagliano Lazio e Cagliari. Le due squadre sono ormai delle certezze. In flessione l’Atalanta. La crisi del Napoli è stata certificata dallo scialbo 0-0 contro il Genoa. Male anche la Roma, ...