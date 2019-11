Regionali Emilia e Calabria | Di Maio chiude al Pd | M5S correrà da solo

Sondaggi - Bonaccini e Borgonzoni vicinissimi : i numeri per Omnibus sulle Regionali in Emilia-Romagna : Che vinca il migliore. In Emilia-Romagna pare proprio che decretare chi lo sarà non è così semplice. Quello del 26 gennaio è a tutti gli effetti un testa a testa tra il piddino Stefano Bonaccini, governatore attuale, e la sua sfidante leghista, Lucia Borgonzoni. Tutti i Sondaggi infatti danno in tes

Elezioni Emilia Romagna - tutte le Regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : “I Cinque Stelle stanno regalando un vantaggio alla destra” : "Le forze che vincono insieme governano insieme e questa serabbe la prima volta per il Movimento. Rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi. Oltre che regalare un vantaggio a una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa Regione, ma solo l'intenzione di mandare a casa il governo di Giuseppe Conte": così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano ...

Regionali - da Rousseau sì a liste M5S in Emilia Romagna e Calabria : Regionali, Alle ore 20 di ieri, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno espresso la decisione

Regionali - Di Maio accetta il verdetto del voto su Rousseau : “In Emilia Romagna e Calabria correremo da soli” : L’annuncio di Luigi Di Maio, davanti ai cronisti a Palazzo Chigi, dopo l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau: “Siamo alternativa alla destra e alla sinistra, siamo la terza via. Dobbiamo essere tutti felici“. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il capo politico: “Era necessario fare questo ...

M5s presenterà le liste alle Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

