M5S | Di Maio | ' Non possiamo asservire movimento a logiche governo' **

**M5S : Di Maio - 'da piattaforma grande esercizio democrazia - prova di forza dei nostri iscritti'** : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "Quello che è successo ieri sulla piattaforma è stato un grande esercizio di democrazia, una grande prova di forza dei nostri iscritti. Il M5S è una cosa bellissima". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio arrivando a Castelvetrano (Trapani)

**M5S : Di Maio - 'dal voto on line è arrivato un no a manovre di palazzo e tatticismi'** : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "Il messaggio arrivato dal voto sulla piattaforma Rousseau è un no ai tatticismi e un no alle manovre di palazzo. Noi siamo il M5S e ci presentiamo alle elezioni regionali". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Castelvetrano (Trapani).

**M5S : Paragone - ‘Di Maio non ha forza per costruire un nuovo movimento’** : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Luigi Di Maio a lavoro su un altro contenitore diverso dal M5S? “E perché dovrebbe? E’ capo politico, può essere sfiduciato dal garante, è impegnato in una riorganizzazione. Oggi la sua stella non sta brillando particolarmente, quindi che senso avrebbe? Mi sembra proprio una boutade. Non vedo con quale forza riesca a costruire un nuovo movimento”. Così il senatore Gianluigi Paragone, ...

**M5S : Patuanelli - ‘Di Maio assolutamente non si deve dimettere - lo ha portato al governo’** : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “assolutamente no, Luigi Di Maio non deve dimettersi” da capo politico del Movimento 5 Stelle. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7. “Di Maio – sottolinea – ha portato il Movimento 5 Stelle al governo grazie al suo lavoro e lavoro di una squadra di persone. Insieme a loro ha fatto cinque anni di grande opposizione al ...