LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Serbia-Russia 1-1 | doppio decisivo Djokovic Troicki

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3si muove bene sottorete, altro mini break recuperato dai serbi. 3-2 Chiude benecon lo smash. 3-1. A segno Rublev col rovescio al volo. 2-1 CONTRO INI BREAK! Esagera con la potenza Rublev e sbaglia. 2-0! Grande servizio di Rublev e Khachanov con freddezza chiude il punto. 1-0! MINI BREAK RUSSO IN APERTURA! 6-6 SI VA AL TIE BREAK!! 40-0 Altro punto russo con Rublev. 30-0 Non arriva bene sul tentativo di volèe. 15-0 Sbaglia la volèe. Khachanov al servizio. 6-5 Nastro preso da Rublev, con la palla che scavalcama termina fuori. Fortunati qui i serbi. 40-30 Vola via il dritto di. 40-15 Smash vincente per Nole. 30-15 Errore gratuito didopo uno scambio in cui i russi lo hanno letteralmente bombardato. 30-0 Ancora servizio vincente di. 15-0 ...

