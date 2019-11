LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | quarti di finale | Krajinovic-Rublev 1-6 | 2-5 il russo

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA zerotiene il servizio, ma è sotto 2-5 nel secondo set.andrà a servire per chiudere il match e portare il primo punto alla Russia in questididi. 40-0 Ottimo rovescio incrociato die due palle del 2-5 nel 2° set. 30-0 Bravissimoin questi due scambi, trovando finalmente delle variazioni sul solito scambio da fondo. Quarto ace di! 5-1 per ilche è davvero impressionante.servirà per rimanere nel match. Vantaggio Russia, terzo ace di fila di! 40-40 Ancora ace, stavolta esterno, di. Si va ai vantaggi. 30-40 Ace centrale di. 15-40 ATTENZIONE! Ilsbaglia con il dritto, a campo aperto, e palle break per il serbo. 15-30 Risposta vincente dicon il rovescio. 15-15prova a reagire, aumentando la ...

