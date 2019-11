Le sardine e l’ossessione per Salvini come unico collante anche se è all’opposizione

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il movimento delle, dopo appena due settimane di vita, è già oggetto di attacchi, perché ritenuto un movimento sostanzialmente acefalo e senza obiettivi precisi. Ma la vera sfida sarà per i prossimi mesi quella di trasformare un semplice flash mob in un movimento in grado di dare uno scossone alla sinistra e al Pd. Forse potrà andare bene per l'Emilia-Romagna, ma perché protestare contro, che ora è all'opposizione,in tutte le altre regioni, dove le elezioni non sono nemmeno all'orizzonte?

