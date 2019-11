“La prima volta” | al via il crowdfunding per l’inchiesta sulla sessualità dei disabili

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lo dice anche la Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge». Eppure la, componente del benessere psicofisico, per tantissimi cittadini in carrozzina non è ancora un diritto. Diventano adulti senza conoscerla, con tutte le conseguenze che questo isolamento può comportare. Per rispondere a questo bisogno, Max Ulivieri ha fondato l’associazione LoveGiver, che ha formato i primi Oeas, operatori all’emotività, all’affettività e alla, per guidare ialla scoperta del corpo e della. Ma, in Italia, ancora non esiste una legge che regolamenti questa nuova figura professionale, quella dell’assistente alla. Per questo, il collettivo di giornalisti freelance Lorem Ipsum ha lanciato il progetto «Lavolta», per fare corretta informazione e aumentare la consapevolezza su un tema così complesso ...

