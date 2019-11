Il crollo dei simboli del khomeinismo

Forte terremoto in Francia : crepe e qualche crollo - ci sono dei feriti : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 5 (secondo i dati INGV) si è verificata in Francia, nell'area sud-orientale del Paese, alle ore 11.52. Il sisma, avvenuto a 11 km di profondità,...

crollo di ponte Morandi - le idee dei familiari delle vittime per il memoriale : In vista della realizzazione del memoriale, che al momento non è incluso nel progetto dello studio Boeri, sono molte le proposte arrivate dai familiari e dalle istituzioni

Umbria - trionfo del centrodestra e crollo dei 5 Stelle : Donatella Tesei è la nuova governatrice dell’Umbria. La candidata del centrodestra ha ottenuto il 57,5% dei voti alle elezioni regionali battendo nettamente Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S. Per lui solo il 37,5%, venti punti percentuali in meno rispetto all’avversaria a spoglio praticamente ultimato. L’Umbria rossa non esiste più, la regione vira a destra e per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da una ...

crollo ponte Lecco - la Procura chiede il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati : La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati per il Crollo del ponte di Annone Brianza, nel Lecchese, avvenuto il 28 ottobre del 2016: Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, rispettivamente dirigente e tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas, (che all’epoca dei fatti responsabile della statale 36), Silvia Garbelli, responsabile dell’ufficio pianificazione e grandi ...

crollo diga in miniera d’oro in Siberia : sale a 15 il bilancio dei morti : Almeno 15 minatori sono morti per il Crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione russa di Krasnoyarsk, 160 chilometri a sud di Krasnoyarsk, nella Siberia centrale, ha reso noto il ministero russo per le Emergenze, citato dall’agenzia stampa Tass. Un totale di 14 persone sono state ricoverate, tre in gravi condizioni, ha precisato il ministero della salute. Sono in corso le operazioni di salvataggio e la commissione ...