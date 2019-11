Dissesto al comune di Catania | ex sindaco tra gli indagati

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) Fine indagine nell'inchiesta suldeldi: la Guardia di finanza ha notificato l'avviso di fine indagine nei confronti di 36 persone nell'ambito di una inchiesta per falso in bilancio nell'ente dal 2013 al 2018. Tra glil'exEnzo Bianco e componenti delle sue giunte amministrative. Agli atti della inchiesta anche la relazione della Corte dei conti che ha portato alfinanziario. Secondo la Guardia di finanza "nell'esercizio delle proprie funzioni", gliavrebbero nel 2013 "attestato falsamente fatti dei quali gli atti pubblici predetti erano destinati a provare la verita'.TUTTI GLIIn particolare, mendacemente, attestavano previsioni di entrata per il 2013 dolosamente sovrastimate e previsioni di spesa scientemente sottostimate (nella effettiva consapevolezza di un piu' elevato ammontare di debiti dell'ente in ...

