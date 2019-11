Fonte : repubblica

(Di venerdì 22 novembre 2019) Resta aiAngelo, ex deputato e padre del consigliere regionale dei Popolari. Secondo la Procura di Foggia i due avrebbero fatto pressioni al Consorzio di bonifica di Capitanata per alcune assunzioni

cronaca_news : Corruzione Regione Puglia, torna in libertà Napoleone Cera. Era ai domiciliari dal 17 ottobre… - JohnHard3 : RT @avimmaisacap: condannata per truffa alla regione Lombardia; Siri: condannato per bancarotta e indagato per auto riciclaggio; Arata: arr… - rep_bari : Corruzione Regione Puglia, torna in libertà Napoleone Cera. Era ai domiciliari dal 17 ottobre [aggiornamento delle… -