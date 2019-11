Cistite | dai sintomi alla cura | info sui rimedi e su cosa mangiare per prevenire

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) “Laè un’infiammazione della vescica causata da un’infezione batterica, in particolare da ceppi che derivano dflora batterica intestinale. Tra questi, il più comune e conosciuto è senza dubbio l’Escherichia coli. Lasi verifica in particolare nelle donne, e di solito è più un fastidio che una causa di grave preoccupazione. I casi lievi, infatti, spesso migliorano da soli entro pochi giorni. Alcune persone, però, sperimentano frequentemente episodi die potrebbero aver bisogno di trattamenti regolari o a lungo termine. Le cistiti ricorrenti costituiscono un problema di rilevanza crescente“: lo spiegano in un approfondimento gli esperti di “Dottoremaeveroche“, il sito antibufale della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici*. “La terapia antibiotica rappresenta il gold stardard per il trattamento degli episodi ...