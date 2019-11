Caos Piazza San Carlo | 240 risarciti | anche per stress post-traumatico | tipico di guerre

Caos LIBANO/ Così tasse - carovita e corruzione hanno portato la gente in piazza : In LIBANO la popolazione è scesa nelle strade per chiedere ai politici di andarsene e di metter fine al potere clientelare che ha distrutto l'economia

Proteste di piazza anti-governative - Caos a Beirut. Nasrallah : “Rischio di guerra civile” : In Libano e' sceso in campo il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, per denunciare il rischio che si possa arrivare a "una guerra civile" per le Proteste di piazza anti-governative che hanno messo nel mirino il sistema politico-confessionale su cui si regge il Paese dei cedri. "Temo che ci sia qualcuno che voglia portare il Libano alla guerra civile", ha denunciato in diretta tv il leader del Partito di Dio sciita, "qualsiasi ...