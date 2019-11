Cacciatore di antimateria | grandi promesse dagli ultimi dati Battiston | “Potrà guardare

Gli astronauti Parmitano e Morgan pronti ad una nuova passeggiata spaziale : tornano al lavoro sul “Cacciatore di antimateria” [LIVE] : Gli astronauti Luca Parmitano (Agenzia spaziale Europea), attuale comandante italiano della Stazione spaziale Internazionale (ISS), e Andrew Morgan (NASA) sono pronti ad avventurarsi nuovamente all’esterno della ISS ad una sola settimana di distanza dalla passeggiata spaziale del 15 novembre. La loro attività extra-veicolare (EVA) inizierà alle 13:05 (ora italiana) e li vedrà impegnati ancora nelle operazioni di manutenzione dell’Alpha Magnetic ...

Nuova passeggiata spaziale per Luca Parmitano : domani ancora al lavoro sul Cacciatore di antimateria : Tutto pronto per la Nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano. L’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (Esa) è di nuovo pronto a uscire dalla Stazione spaziale Internazionale con il collega Andrew Morgan della NASA per proseguire il lavoro iniziato il 15 novembre per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). “L’attività extraveicolare del 22 novembre è confermata“, ha ...

La passeggiata spaziale di Parmitano e Morgan : un’operazione lunga e difficile per riparare il “Cacciatore di antimateria” : Per tutto il pomeriggio italiano, l’astronauta Luca Parmitano è stato impegnato in una difficile passeggiata nello spazio per riparare un macchinario complesso quanto importante: il “cacciatore di antimateria” Ams-02. Astroluca si è avventurato nel vuoto armato di una pesante borsa degli attrezzi, quasi come se fosse un elettricista o un idraulico. Alle 13:10 (ore italiana) Parmitano, insieme al collega americano Andrew ...

In corso la passeggiata spaziale di Luca Parmitano e Andrew Morgan : i due astronauti al lavoro per riparare il “Cacciatore di antimateria” [LIVE] : Gli astronauti Luca Parmitano (Agenzia spaziale Europea), attuale comandante della Stazione spaziale Internazionale (ISS), e Andrew Morgan (NASA) oggi si avventureranno al di fuori della ISS alle 13:05 (ora italiana) per iniziare a riparare l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a traliccio S3 della Stazione tra una coppia di pannelli solari e ...

AstroLuca Parmitano guiderà tutte le passeggiate spaziali per "Cacciatore di antimateria" Ams : L’astronauta Luca Parmitano sarà leader dell’intera serie di passeggiate spaziali per modificare il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). Lo ha detto all’ANSA il capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti, a poche ore dalla prima attività extraveicolare per l’Ams condotta da AstroLuca con il collega Anrew Morgan della Nasa. Questa serie ...

Prima EVA di Parmitano - obiettivo riparare il Cacciatore di antimateria : Prima EVA di Parmitano, obiettivo riparare il cacciatore di antimateria – Non sarà una passeggiata quella che venerdi 15 novembre, a partire dalle 13.05, dovranno svolgere fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano e l’americano Andy Morgan, visto che anche la NASA le ha definite le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai tempi delle riparazioni sul ...