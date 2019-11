Bolzano Zero compromessi 2020 | torna la campagna contro l’alcol

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 22 novembre 2019). E’ la denominazione della, organizzata dal Dipartimento alla salute in collaborazione con il Forum

jacopogiliberto : suggerisco anche zero solidarietà per le egoiste regioni autonome: sicilia sardegna friuli-venezia giulia aosta bol… - LucaLombroso : RT @terminologia: @LucaLombroso @ilmeteonet bisognerebbe uniformare anche i nomi dei livelli per tipo di allerta, per evitare confusione in… - terminologia : @LucaLombroso @ilmeteonet bisognerebbe uniformare anche i nomi dei livelli per tipo di allerta, per evitare confusi… -