Regionali | da Fico a Taverna | il summit segreto e i dubbi su corsa**

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Unsuper, lunedì sera in una casa privata nel cuore di Roma, per decidere se correre o meno alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna. A quanto apprende l'Adnkronos, al vertice decisivo per i prossimi appuntamenti elettorali -dopo la debacle M5S in Umbri

News24Italy : #Da Fico a Taverna, il summit segreto e i dubbi su corsa a regionali - ZenatiDavide : Da Fico a Taverna, il summit segreto e i dubbi su corsa a regionali : Il vertice lunedì sera in una casa privata ne… - MTaur0 : RT @Adnkronos: Da Fico a Taverna, il summit segreto e i dubbi su corsa a regionali -