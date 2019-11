Nel centrodestra in Calabria spunta la carta Chiaravalloti

Nel centrodestra riparte il confronto sulle candidature : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati martedì sera. Nel corso dell'incontro, riferiscono fonti del Carroccio, i due leader di Lega e Forza Italia si sono scambiati un breve saluto e hanno preso un caffè insieme. Non sarebbe stato, invece, affrontato in maniera diffusa - si sottolinea da via Bellerio - il tema della candidature alle Regionali, rinviato alla settimana prossima, quando si terrà un vertice a tre, anche ...

PatuaNelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

Sondaggi politici - centrodestra unito sfiora il 50%. Giù il M5s - in calo Nell’ultima settimana : Secondo il Sondaggio Ixè, realizzato per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3, la Lega si conferma primo partito e cresce al 32,6%. Il trend di crescita, anche se lieve, si registra anche per il Partito Democratico che passa in una settimana dal 20,1% al 21%. Più leggero quindi il distacco tra i dem e il Carroccio.Continua a leggere

Paolo Del Debbio - Luigi Bisignani : "Lui l'asso Nella manica del centrodestra" : Squadra che vince non si cambia. E così dopo l'Umbria il centrodestra potrebbe ripresentarsi più unito che mai, pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai "radical chic dell'Ultima spiaggia di Capalbio, dai Bassanini ai Petruccioli, o i comunisti doc alla Napolitano". Parola di Luigi Bisignani che,

Pier Ferdinando Casini - il "tradimento" in Emilia Romagna : "Chi Nel centrodestra voterà per Bonaccini" : L'unico errore che non deve commettere. Pier Ferdinando Casini, bolognese, conosce l'Emilia Romagna come le sue tasche e lancia un messaggio a Stefano Bonaccini, governatore uscente che il 26 gennaio rischia di perdere clamorosamente contro Lucia Borgonzoni, la donna scelta da Matteo Salvini, dalla

Quirinale - la legge per fregare il centrodestra Nel dopo-Mattarella : tra i firmatari Maria Elena Boschi : Oggi, mercoledì 6 novembre, è stato depositato alla Camera dei deputati un disegno di legge a firma dei capigruppo della maggioranza: Delrio (Pd), Fornaro (Leu), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Gebhard (gruppo autonomie), Macina e Silvestri (vice capigruppo Movimento 5 stelle). Il Ddl costituziona

Sondaggi politici - centrodestra sfonda la soglia del 50% : Nella maggioranza solo Italia Viva cresce : La Lega di Matteo Salvini si conferma ancora una volta il primo partito, distanziando tutte le altre forze politiche: tocca il 34,1% e arriva al suo massimo storico. In caduta libera le forze di maggioranza, con il Movimento Cinque Stelle che perde quasi due punti percentuali: nel governo, Italia Viva è l'unico a crescere. Questa la fotografia dello scenario elettorale realizzato da Swg per Tg La7.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - in calo la Lega ma Nel centrodestra è boom di Fratelli d’Italia : sfiora il 10% : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per Agorà evidenzia il boom di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna più di un punto percentuale in una settimana e sfiora il livello record del 10%. Nonostante la vittoria alle regionali in Umbria è invece in calo la Lega di Matteo Salvini. In discesa anche il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Il centrodestra accelera Nella ricerca del candidato sindaco per Roma : Galvanizzato dalla vittoria larga ottenuta alle elezioni in Umbria, con un'onda lunga che potrebbe proseguire anche nei prossime regionali in Emilia Romagna e Calabria, il centrodestra Romano inizia a ragionare anche sull'appuntamento con le urne del 2021 in Campidoglio. Sta circolando tra i dirigenti locali di Lega, FdI e Forza Italia anche l'ipotesi di primarie per individuare il candidato sindaco della coalizione, magari come strumento utile ...

Brunetta e l’appello a Salvini : “Può essere leader del centrodestra unito e allargato. Faccia il federatore - proprio come Berlusconi Nel 1994” : “Elezioni Umbria? Bisogna essere realisti. Ha vinto certamente il centrodestra unito, ma ha vinto soprattutto la Lega di Salvini. Quindi, niente illusioni: il merito qualitativo e quantitativo va dato all’impegno di Salvini. Manca però un passaggio: può questa leadership di Salvini nella Lega diventare tale anche nel centrodestra unito allargato con una formazione politica credibile anche in Europa e a livello internazionale? La risposta è ...

Sondaggi politici - boom del centrodestra : +2 - 6% Nell’ultima settimana : L'ultimo Sondaggio di Monitor Italia, effettuato da Agenzia Dire e l'istituto Tecnè, nelle del 24 e 25 ottobre, ha registrato un boom dei partiti del centrodestra: La Lega vola al 33,2% (+1,6%); Fratelli d'Italia e Forza Italia si attestano al 7,8%, con un incremento dello 0,6% nell'ultima settimana per il partito di Giorgia Meloni, del 0,4% per quello di Silvio Berlusconi.Continua a leggere

Centrodestra a Roma - CasaPound Nella piazza leghista accolta da applausi e selfie. E spuntano saluti romani e magliette nostalgiche : Altro che imbarazzi e disagi per i “fascisti del terzo millennio”, come quelli evocati da un pezzo di Forza Italia. nella piazza Romana di San Giovanni del Centrodestra a trazione leghista, per l’evento “Orgoglio italiano”, un centinaio di militanti di CasaPound sono arrivati in corteo dalla proprio sede Romana, accolti tra applausi e richieste di selfie. “Siamo qui per portare le nostre idee, ora è il ...

Silvio Berlusconi - bandiera bianca : "Se Salvini è al 30%...". Svolta storica Nel centrodestra : È Matteo Salvini il "leader del centrodestra". Firmato: Silvio Berlusconi. "Come in tutte le coalizioni dovrebbe essere", ha spiegato il fondatore di Forza Italia, a comandare tra azzurri, Lega e Fratelli d'Italia sarà il capo del partito più votato a guidare l'alleanza. "Quindi - ha sottolineato l'

Intesa Nel centrodestra - leghista Volpi candidato presidenza Copasir. Primo dossier - “Russiagate” : Il centrodestra ha trovato l'accordo sulla candidatura unitaria di Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa e deputato leghista, a presidente del Copasir. L'elezione è fissata per oggi alle ore 14. L'Intesa è arrivata al termine di un vertice tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e contattato telefonicamente il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. L'accordo raggiunto tra i ...