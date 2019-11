NBA – Portland taglia l’infortunato Pau Gasol | il Barcellona prova il colpaccio

VIDEO NBA - New Orleans-Portland 115-104 : highlights e sintesi. Melli protagonista nel successo dei Pelicans : E’ un Nicolò Melli ancora protagonista nella vittoria dei New Orleans Pelicans. Dopo i 16 punti nel successo contro i Golden State Warriors, l’azzurro si è ripetuto anche questa notte contro i Portland Trail Blazers. Melli ha messo a referto 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 27 minuti di gioco, aiutando New Orleans al successo per 115-104. VIDEO highlights NEW Orleans-Portland CLICCA QUI PER TUTTE ...

NBA 2019-2020 : Carmelo Anthony firma per un anno con i Portland Trail Blazers : L’assenza dai campi di Carmelo Anthony finisce qui. Il trentacinquenne dieci volte All Star e tre volte Campione Olimpico è stato infatti ufficializzato dai Portland Trail Blazers, che lo riportano in campo dopo un’infinita serie di vicissitudini che lo hanno tenuto lontano dai parquet americano. Il contratto firmato è un annuale non garantito. Anthony ha affidato a YouTube i motivi della scelta: “Ho sempre avuto un occhio di ...

Carmelo Anthony torna in NBA - vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers : Era l'8 novembre 2018 e a Oklahoma City Carmelo Anthony, in maglia Houston Rockets, segnava solo 2 punti in 20 minuti nella sconfitta rimediata con i Thunder. Quella risultò essere l'ultima partita di Anthony in NBA, poi un anno difficile alla ricerca di una squadra che scommettesse ancora sul suo talento. E di talento ne ha da vendere Melo, giocatore da più di 25mila punti nella lega di basket più competitiva al mondo (solo 22 giocatori hanno ...

Risultati NBA – Settebello Lakers - LeBron a quota… 1000. Lillard ne fa 60 ma non basta a Portland - Warriors ancora ko : I Prescelto tocca le 1000 partite con almeno venti punti, stabilendo l’ennesimo record della sua carriera. Settima vittoria consecutiva per i Lakers, mentre a Portland non bastano i 60 di Lillard I Los Angeles Lakers centrano la settima vittoria consecutiva nella notte NBA, aggiornando il proprio esaltante score in questa stagione sul 7-1. Un successo meritato quello ottenuto contro i Miami Heat, stesi con il punteggio di 95-80 ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vale una squadra da Playoff : Portland ci pensa : Danilo Gallinari può essere una valida aggiunta per diverse squadre che puntano a ben figurare nei Playoff: i Portland Trail Balzer pensano alla trade Danilo Gallinari non sembra destinato a restare ad Oklahoma. Arrivato nell’affare che ha portato Paul George ai Los Angeles Clippers, il cestista azzurro probabilmente verrà scambiato da OKC in pieno rebuilding dopo l’addio del suddetto George e di Russell Westbrook. Sul ‘Gallo’ è vivo ...