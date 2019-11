Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25: Alex De Minaur conquista il secondo set per 6 giochi a 3 ristabilendo la parità nel computo dei set. Denis Shapovalov ha cominciato a rilento il parziale, partendo sotto di 3 game, vantaggio che ha permesso all’aussie di rimettere in piedi la sfida e la qualificazione. 21.19: De Minaur non trema e conduce 5 giochi a 2, avvicinandosi alla vittoria del secondo parziale. 21.12: nessun problema per De Minaur che vince a zero il proprio turno di servizio e sale 4-1 nel secondo set. 21.10: ecco il primo gioco di Denis Shapovalov nel secondo set! Alex De Minaur conduce 3-1. 21.04: De Minaur sale sul 3-0! Dominio del finalista delle NextGen Finals: l’no comanda il secondo set. 21.02: BREAK DE MINAUR! ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Australia-Canada: Pospisil batte Millman. Shapovalov scate… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Australia-Canada: Pospisil batte Millman. In campo De Mina… - zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 21 novembre. Australia-Canada: Pospisil batte Millman. In campo De Mina… -