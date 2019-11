Inter | sarebbe saltato sul nascere lo scambio con il Genoa tra Pinamonti e Politano

Inter : il club nerazzurro sarebbe su Florenzi - la Roma avrebbe chiesto Esposito : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri devono rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico si è fatto sentire dopo la sconfitta subita in Champions League mettendo in evidenza quelle che sono le carenze presenti all'Interno della propria squadra. Sono bastati gli infortuni di Sensi, D'Ambrosio e Sanchez per rendere la coperta fin troppo corta ...

Inter - non ci sarebbe accordo con il Flamengo sulla cifra per la cessione di Gabigol : Gabriel Barbosa continua a far parlare di sé in Brasile. Con la maglia del Flamengo l'attaccante brasiliano continua a segnare ed ha superato anche Zico, avendo raggiunto quota ventidue reti in ventisei partite di campionato. Gabigol, però, si appresta anche a disputare la finale di coppa Libertadores, altra competizione in cui ha fatto la differenza realizzando sette reti in undici presenze. Il suo cartellino continua ad essere di proprietà ...

Inter - Politano potrebbe partire : su di lui ci sarebbe il Genoa : L'Inter dovrebbe essere protagonista della prossima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. I nerazzurri infatti, oltre a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, dovranno sfoltirla con la partenza di quegli elementi che non si adattano allo scacchiere tattico dell'allenatore salentino. E uno dei giocatori che ha faticato a trovare spazio ...

Calciomercato : Skriniar offerto al Barcellona - ma il club catalano non sarebbe Interessato : Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei. Il Barcellona ...

Inter - non solo il Barcellona : su Skriniar ci sarebbe anche il Psg : Nelle ultime ore si era parlato di un possibile Interesse del Barcellona per Milan Skriniar, vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato dato che bisogna trovare un sostituto all'altezza di Gerard Pique, prossimo ai trentatré anni. Esigenza che sembra avere anche il Paris Saint Germain visto che Thiago Silva, in scadenza di contratto, non è più giovanissimo, Marquinhos sembra essere stato spostato in cabina di regia mentre Kehrer e ...

Torino - Borja Valero sarebbe tra gli obiettivi nelle fila dell'Inter : Torino e Inter potrebbero essere due delle società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: il Torino ha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la ...

Inter - il sogno di Marotta per giugno sarebbe Milinkovic-Savic (RUMORS) : L'inizio di stagione di Sergej Milinkovic-Savic è stato sicuramente positivo con la maglia della Lazio. Il centrocampista serbo ha un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e anche domenica scorsa è andato a segno contro il Lecce. In questa prima parte della stagione ha già realizzato due reti in dodici presenze e sembra destinato a superare i cinque gol messi a segno lo scorso anno. Il giocatore l'estate scorsa sembrava ...

Inter - il club nerazzurro sarebbe in concorrenza con la Juventus per Federico Chiesa : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio, e non solo. I nerazzurri, infatti, starebbero programmando anche alcune mosse da attuare la prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è noto per il suo fiuto negli affari e, inoltre, la sua capacità di giocare d'anticipo ha rappresentato uno dei punti di forza della Juventus che in Italia domina in maniera incontrastata da otto anni. Il ...

Inter - occhi su Lautaro Martinez : a giugno sarebbe pronto l'assalto del Manchester City : In queste ultime settimane si è parlato molto dei possibili acquisti che l'Inter potrebbe realizzare tra gennaio e giugno, con alcuni nomi molto importanti, su tutti quelli di Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, e Federico Chiesa, valutato settanta milioni di euro dalla Fiorentina. La priorità per la società nerazzurra, però, sarà quella di non cedere i migliori elementi attualmente in rosa. E uno dei prospetti più importanti è ...

Inter - la Roma sarebbe pronta a trattare la cessione di Florenzi : L'Inter cercherà di rinforzare notevolmente la rosa nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Nonostante un ottimo inizio di stagione che la vede al secondo posto in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista, la squadra ha mostrato alcune carenze soprattutto in campo europeo. In Champions League, infatti, il cammino rischia di essere compromesso dopo la rocambolesca sconfitta subita contro il Borussia Dortmund. ...

Inter - non solo Mertens : Marotta sarebbe Interessato anche ad Allan : La situazione in casa Napoli continua ad essere incandescente. I risultati stentano ad arrivare con gli azzurri relegati al settimo posto in classifica, a ben cinque punti dalla zona Champions. Ruolino di marcia di gran lunga al di sotto delle aspettative visto che a inizio anno ci si aspettava che la squadra di Carlo Ancelotti potesse contendere il titolo alla Juventus con l'Inter terza incomodo. L'andamento della stagione, però, potrebbe ...

Inter - Xhaka si sarebbe offerto ai nerazzurri : lo svizzero vorrebbe lasciare l'Arsenal : Nella prossima sessione di calciomercato l'Inter proverà a puntellare la rosa nei reparti che in questo prima parte di stagione hanno creato maggiori grattacapi al tecnico. Il club nerazzurro cercherà di assecondare le richieste di Antonio Conte che nelle ultime settimane non si è nascosto facendo presente più volte come la coperta sia corta e ridotta ai minimi termini dopo gli infortuni subiti da Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Danilo ...

Acqua alta a Venezia - Berlusconi : “Chiesto l’Intervento dell’Ue - con il Mose non sarebbe successo” : “Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera. “Con il Mose in ...

Inter pronta a cedere Gabigol : il Flamengo sarebbe in pole position : L'Inter potrebbe raccogliere un importante tesoretto sul mercato nelle prossime due sessioni. I nerazzurri, infatti, hanno in giro per il mondo diversi giocatori che stanno facendo molto bene: solo in estate sono partiti Ivan Perisic, Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Joao Mario che, se fossero riscattati, porterebbero nelle casse della società nerazzurra poco meno di centocinquanta milioni di euro. Ma c'è un giocatore che si è rivalutato molto ...