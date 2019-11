Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton | “Lewis alla Ferrari?

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Berniesincero: l’ex Patron della1 nonun addio dellae sul futuro di Lewis… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di1.ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e laha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ‘minacce’ della squadra, arrivano inquietanti onferme. photo4/Lapresse “Non sarei sorpreso se lasi fermasse. C’è stato un cambiamento ai vertici dell’azienda e i nuovi capi non sono così entusiasti della1 come lo era una volta. È chiaro che potrebbero avere dei dubbi sul restare dopo aver vinto così tanti campionati negli ultimi anni”, queste le parole dial Daily Mail . Uno scenario che potrebbe spingere anche ...

