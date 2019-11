Esplosione nel messinese | aperta inchiesta per strage colposa

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 21 novembre 2019) La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’per. Nella struttura “adibita a fabbrica di fuochi d’artificio” erano in corso dei lavori di manutenzione. “Adibita” perché, secondo le parole del procuratore Emanuele Crescenti, “non era nata per esserlo e i lavori si stavano facendo proprio per mettere le strutture in sicurezza”. Pm: "dovuta a poca attenzione sui lavori" Sedici locali separati su cui incombeva l'obbligo della messa in sicurezza. "Per questo stava intervenendo la ditta esterna e gli operai stavano sistemando alcuni cancelli con delle saldature. L'– ha aggiunto il procuratore, "sarebbe dovuta a una poca attenzione" in questi lavori e "ha subito interessato alcuni locali con un effetto domino sugli altri". Area resta a rischio, prosegue la bonifica Il giorno dopo la tragedia, costata la ...

Agenzia_Italia : == Breaking == Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese: 3 morti e due dispersi… - MediasetTgcom24 : Esplosione in fabbrica nel Messinese, le vittime salgono a cinque #Messina - SM_Difesa : E' previsto nel primo pomeriggio di oggi l'arrivo a Ciampino dell'aereo che riporterà in Italia i militari coinvolt… -