Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) Marcello Deè di nuovo il presidente dell'assemblea capitolina. In apertura della seduta odierna, la presidente vicaria Sara Seccia ha notificato ai consiglieri: "è cessata nei confronti di Marcello Dela sospensione dalla carica di consigliere e presidente. Ha termine quindi il mandato temporaneo del consigliere Roberto Allegretti". La seduta è stata subito sospesa. Deliberol'dello scorso marzo da parte dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa diin uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio. La decisione era stata presa dal tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.in aula, Deè stato accolto dagli applausi di parte del pubblico e dei ...

Agenzia_Italia : De Vito è tornato in Campidoglio dopo l'arresto per corruzione: 'Heri dicebamus' le sue prime parole - AlessioViscardi : Mesi fa, poco dopo l'arresto di De Vito, andai nel suo feudo elettorale alle spalle di piazza Sempione a sentire l'… - TutankhatonEdit : RT @Miti_Vigliero: EDIT ore 13,30: Marcello De Vito è già tornato oggi in Campodoglio, ed e’ pronto, a quanto si apprende da fonti consilia… -