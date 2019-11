C’è chi è convintissimo che Greta Thunberg sappia viaggiare nel tempo

Elisabetta Franchi : l’ultimo acquisto stupisce tutti! Cosa c’entra? La morte : Elisabetta Franchi intervista L’Assedio Questa sera, durante la nuova puntata del programma L’Assedio, che va in onda ogni mercoledì dalle 21:25 in poi sul canale Nove, Daria Bignardi ha intervistato Elisabetta Franchi. Una donna che, pur essendo partita dal nulla, ha avuto il coraggio di inseguire i suoi sogni e renderli realtà. La Franchi è […] L'articolo Elisabetta Franchi: l’ultimo acquisto stupisce tutti! Cosa ...

Raggi : C’è chi fa le cose e chi parla soltanto : Roma – “Le istituzioni sono le istituzioni, ognuno poi riveste il suo ruolo come crede. Io sono stata orgogliosa di partecipare al Comitato per l’ordine e la sicurezza della scorsa settimana in cui il ministro Lamorgese ci ha comunicato l’arrivo di 550 nuovi agenti in citta’ entro il prossimo anno. Le cose o si dicono o si fanno, ognuno sceglie la strada che preferisce”. Lo ha detto la sindaca di Roma, ...

C’è stata un’esplosione in un deposito di fuochi artificiali vicino a Barcellona Pozzo di Gotto : ci sono dei feriti : Mercoledì pomeriggio c’è stata una grossa esplosione in un deposito di fuochi artificiali vicino a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: ci sono dei feriti e forse anche dei dispersi, ma le notizie sono ancora confuse e non c’è

Single (da poco) - il ‘chiodo schiaccia chiodo’ funziona? C’è chi dice sì : Se i puristi dell’amore da piangere e compiangere per settimane resteranno fermi nel condannare la scorciatoia del mezzo...

Formula 1 – Non C’è pace per la Ferrari : la FIA apre un’inchiesta su alcuni elementi ‘sospetti’ delle monoposto : Secondo la stampa tedesca, la FIA avrebbe aperto un’inchiesta sulla Ferrari dopo il Gp del Brasile: sotto osservazione alcuni componenti delle monoposto La gara del Brasile, visto l’incidente che ha coinvolto Vettel e Leclerc, ha portato con sè solo notizie negative per la Ferrari. E si sa: al peggio non c’è mai fine. Per la scuderia di Maranello non sono finiti i grattacapi con la conclusione del weekend di gara. Secondo ...

Cosa C’è di bello oggi sul Play Store? Una pioggia di offerte su app e giochi Android : Mentre c'è chi si prepara al Black Friday, sul Play Store arriva una bella pioggia di sconti su app e giochi Android: sono più di 40 i titoli in offerta L'articolo Cosa c’è di bello oggi sul Play Store? Una pioggia di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Salvini : “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male”. Il giornalista lo incalza : “Le due cose non c’entrano”. E il leader della Lega reagisce così : “Ilaria Cucchi mi querela? Io continuo a dire che la droga fa male. Secondo lei (rivolto a una giornalista, ndr) fa bene?”. Un gruppo di cronisti chiede a Matteo Salvini di commentare l’annuncio della sorella di Stefano Cucchi intenzionata a querelarlo per la frase sull’assunzione di stupefacenti. Ma il leader della Lega replica sempre con un “la droga fa male”. E quando un giornalista gli fa notare che ...

Controllate le email - Guide locali di Maps : C’è un bel regalo in chiave Google One per voi : Google, in prossimità del periodo natalizio, è tornata a coccolare le Guide locali di Google Maps con un nuovo regalo, questa volta legato al servizio di cloud storage Google One. L'articolo Controllate le email, Guide locali di Maps: c’è un bel regalo in chiave Google One per voi proviene da TuttoAndroid.

C’è un tipo di Colesterolo LDL “davvero cattivo” : predice il rischio di infarto e aterosclerosi : Oltre al Colesterolo LDL, anche detto “cattivo“, c’è un altro indicatore, che potremmo definire “davvero cattivo“: si tratta di un particolare tipo di LDL, una sottoclasse di lipoproteine a bassa densità. L’indicatore riesce a predire molto meglio gli eventuali problemi all’apparato cardiovascolare, ancor più del “semplice” LDL. Secondo i ricercatori dell’Universita’ ...

Il Collegio - l’ex allievo William Carozzo : “Ci sono alcune leggende : qualcuno ha portato alcol e C’è stato un atto sessuale”. Un altro collegiale : “Caz**te - fate schifo” : Volano i coltelli tra gli ex concorrenti della terza edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno vola con gli ascolti. L’ex collegiale William Carrozzo, tramite il canale Youtube di Denis Dosio, ha raccontato alcuni presunti segreti (sottoforma di “leggende metropolitane”) dell’edizione a cui ha partecipato… leggende, queste, che hanno creato un acceso chiacchiericcio sul web. Anche perché tirano in ...

Sorpresa nei guanti comprati al supermercato : C’è un anello nuziale. “Chi è il proprietario?” : Linda McLean, di Grange Villa, nella contea di Durham, ha acquistato i guanti di pelle in un centro commerciale Primark di Newcastle ed è ora determinata a trovare il suo proprietario.Continua a leggere

Il CorSport : “La macchina C’è - i piloti pure - alla Ferrari manca chi dirige” : Tra i tanti commenti sul fattaccio di ieri a Interlagos, il più interessante ci sembra quello di Mauro Coppini sul Corriere dello Sport. Che prima scrive cose interessanti su Leclerc. L’arrivo di Leclerc ha cambiato radicalmente la situazione. Dietro il pilota francese c’è una macchina da guerra al cui comando c’è la famiglia Todt. Il figlio, protagonista del mercato piloti e il padre, presidente della Fia. Dietro di loro altri ...

Turchia - il doppio gioco di Erdogan con Trump e Putin funziona. Ma C’è un rischio : “Scrivo queste parole da una cella in carcere. Ma non sono in carcere. Sono uno scrittore. Non mi trovo né dove sono, né dove non sono. Io faccio una magia. Passo attraverso i muri”. Ahmet Altan scrisse queste parole da un istituto penitenziario di massima sicurezza in mezzo al deserto in Turchia. Giornalista e scrittore di fama mondiale, era stato condannato a una pena di dieci anni e mezzo di detenzione dopo un processo-farsa. L’accusa era ...

Schianto contro un muro - la mamma è morta sul colpo : accanto c’era la figlia : Una lunga scia di sangue. Ancora un morto sulla strada. La vittima è una donna, Annemarie De Bellis. Succede in provincia di Udine. Era l’alba di sabato 16 novembre a Taipana quanto l’auto sbandata probabilmente a causa del manto stradale bagnato finendo sul muro di un’abitazione in località Ponte Sambo di Taipana. La donna è morta sul colpo. Con lei viaggiava anche la figlia di 16 anni, rimasta ferita solo lievemente. Dalle prime ricostruzioni, ...