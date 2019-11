Ubriaca in volo | tenta di aprire il portellone dell’aereo | intervengono i caccia militari

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Chloe Haines, 26 anni, di High Wycombe, eraquando su undi Jet2 da Londra Stansted diretto in Turchia, ha provato adildell'aereo e ha graffiato uno steward. I piloti hanno lanciato l'allarme e sono intervenuti due. Alla ragazza, sotto processo, la compagnia ha chiesto 100mila euro di risarcimento.

