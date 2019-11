Pupo | Sono sessualmente borderline | mi piace la donna che somiglia all' uomo

Pupo : “Wanda Nara non è il mio tipo. Sessualmente sono borderline” : Tutto pronto per il debutto di Pupo come opinionista nel Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, a esprimere pareri sui concorrenti impegnati a bivaccare sui divani della casa di Cinecittà, ci sarà Wanda Nara, e dalle pagine di Chi, Pupo – che ha fama di tombeur de femmes – esprime il suo parere sulla bella collega: “L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo. Ha un bellissimo davanzale, ma ...

Pupo - “Ho due donne da 30 anni e posso permettermelo perché lavoro molto e sono ricchissimo” : Una confessione choc quella di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo fatta a Live – Non è la D’Urso. Il famoso cantane è stato ospite da Barbara d’Urso con la moglie Anna e l’amante Patricia. Pupo ha anche portato in studio le tre figlie entrambe avute dalla moglie Anna. Il cantante ha parlato del suo amore per due donne. Il cantante 64enne ha rivelato di essere innamorato di entrambe le donne e di potersi permettere di amare due donne ...