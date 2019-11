MotoGp | Test Valencia – Marquez soddisfatto | “il primo step per il 2020 è andato bene e

Marc Marquez - Test MotoGp : “Giro veloce con la moto del 2020 - passo ottimo. Mio fratello? Abbastanza bene” : Marc Marquez ha concluso al settimo posto la seconda giornata di Test motoGP andata in scena a Valencia, il Campione del Mondo non si è curato più di tanto del giro secco sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e ha così chiuso il mercoledì a 0.654 di distacco dal leader Maverick Vinales. Lo spagnolo ha pensato a effettuare delle valutazioni sul rendimento della sua Honda in vista della prossima stagione e a Testare delle componenti per il 2020 ...

Maverick Vinales - Test MotoGp : “Siamo sulla strada giusta col nuovo motore ma manca potenza” : Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo nella seconda giornata di Test MotoGP che è andata in scena a Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Lo spagnolo ha giganteggiato in sella alla Yamaha in versione 2020 e ha fatto capire che la scuderia di Iwata fa davvero sul serio in vista della prossima stagione, l’iberico ha confermato il suo ottimo momento di forma e ha Testato diverse componenti lavorando proprio per il prossimo ...

Valentino Rossi - Test MotoGp : “Sono più veloce di quando avevo iniziato. Non vedo l’ora di salire sulla F1” : Valentino Rossi ha concluso al nono posto la seconda giornata di Test MotoGP che è andata in scena a Valencia, il Dottore ha dovuto fare i conti con un problema tecnico sulla sua Yamaha a metà sessione (è uscito del fumo dalla moto mentre stava percorrendo la curva 10) e ha poi svolto un lungo lavoro con il mezzo del 2019 prima di provare nel finale la versione 2020. Grande soddisfazione da parte del centauro della Yamaha nelle dichiarazioni ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales il più veloce nel Day2 davanti alle due Petronas. Rossi e Dovizioso concentrati sul setting : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA GIORNATA DI Test 17.01 Termina qui in maniera ufficiale questa due giorni di Test. Ringraziando per l’attenzione, auguriamo un buon proseguimento su OA Sport. 16.59 Ducati molto cauta oggi, come già anticipato da Dovizioso. Dopo le buone sensazioni destate ieri, a Borgo Panigale hanno sfruttato la giornata per lavorare intensamente sui soliti problemi di ...

MotoGp - Test Valencia – Le Yamaha dominano! Vinales primo nel day 2 : sfortuna per Valentino Rossi [TEMPI] : Si conclude anche il secondo giorno dei Test di Valencia con le Yamaha al comando: Vinales precede Quartararo e Morbidelli. Valentino Rossi ha potuto provare la moto 2020 solo nel finale La Yamaha può sorridere nel secondo giorno dei Test di Valencia. Sul circuito Ricardo Tomo, che nel weekend è stato teatro dell’ultima gara della stagione 2019, le moto della casa di Iwata hanno fatto registrare le migliori prestazioni nei Test. ...

MotoGp - Risultato Day-2 Test Valencia 2019 : Maverick Vinales apre il festival Yamaha - Rossi 9° - Dovizioso 11° : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo stato di grazia, sia a livello personale, sia con la sua moto, e chiude brillantemente al comando la seconda, ed ultima, giornata dei Test 2019 riservati alla MotoGP di Valencia. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo lo spagnolo ha portato a termine questo turno con un tempo eccellente, mettendo in riga tutti gli avversari. Tra questi ancora buone risposte da parte dei colleghi di marchio della Yamaha, ...

Andrea Dovizioso - Test MotoGp : “Sono soddisfatto - ho visto cose interessanti. Vedremo a Jerez” : Andrea Dovizioso ha concluso due giorni positivi di Test MotoGP a Valencia, il forlivese ha girato tanto in sella alla nuova Ducati per il 2020 e ha tratto delle indicazioni importanti in vista della prossima stagione. Il vice campione del mondo non si è curato della prestazione sul giro secco (oggi ad esempio si è fermato in undicesima posizione a 1.294 da Maverick Vinales) ma ha lavorato tanto sui long-run provando delle nuove componenti sulla ...

MotoGp - Test Valencia – Dovizioso mantiene i piedi per terra : “giornata interessante - ma a Jerez sapremo di più” : Andrea Dovizioso ha definito ‘interessante’ la due giorni di Test a Valencia: il pilota Ducati però attende i feedback di Jerez per avere un quadro completo della situazione Fuori dalla top 10, ma con diverse prove definite ‘interessanti’ effettuate con le novità per la prossima stagione. È questo il riassunto del day 2 dei Test di Valencia di Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, intervistato ai microfoni di Sky ...

Franco Morbidelli - Test MotoGp : “Due giorni positivi - siamo veloci. Motore nuovo a Jerez? Non so. Sul forcellone…” : Franco Morbidelli ha concluso al terzo posto la seconda giornata di Test MotoGP andata in scena a Valencia. Ottimo risultato per il centauro italiano che ha impressionato per il numero di giri percorsi (52), per la costanza del suo passo e per il buon 1:30.114 che gli ha permesso di chiudere a 0.265 da Maverick Vinales e a 0.101 da Fabio Quartararo. L’alfiere della Yamaha del Team Petronas ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales prossimo davanti a tutti - Rossi torna sulla nuova Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Il passo di Rossi al momento è molto molto alto, ma sicuramente ci saranno delle regolazioni da fare prima di pensare di spingere. 16.38 E’ arrivata anche la prima caduta della carriera in MotoGP per Brad Binder. Another one claimed at turn 10! ?? This time it's #MotoGP rookie @BradBinder_41 with his first crash in the premier class

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Viñales prossimo a chiudere ancora davanti a tutti - Dovizioso e Rossi disinteressati al tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Un Morbidelli positivo ai microfoni Sky Sport: “Sono stati giorni positivi, abbiamo provato una sella più stretta per aumetare la velocità e il forcellone in carbonio. Non c’è una differenza enorme, in accelerazione mi dà più grip ma in staccata faccio più fatica a fermare la moto ma non è male. Abbiamo aggiustato e rifinito il setting e tutto sommato è andato tutto ...

