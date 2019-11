Mietta a Vieni da me risponde a Ornella Vanoni e svela il rapporto con l’ex Brando Giorgi

Fonte : gossipetv

(Di mercoledì 20 novembre 2019)da me replica alla polemica su Vattene amore lanciata dasi è raccontata ada me di Caterina Balivo. Nella puntata in onda mercoledì 20 novembre la cantante, attrice e doppiatrice ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e della sua carriera. E tra le … L'articoloda meilcon l’exproviene da Gossip e Tv.

Unf_Tweet : HAPPY BIRTHDAY- #Mietta a #Vienidame festeggia un compleanno importante e il regalo - BlitzQuotidiano : Vieni da me, Mietta e le critiche a Trottolino amoroso: “Se è amata dal pubblico, chapeau!” -