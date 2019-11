LIVE Andorra-Virtus Bologna | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | la Virtus si arrende

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.56 La nostratermina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e restate su OA Sport per tenervi sempre aggiornati sul meraviglioso mondo dello sport. Una vittoria che significa qualificazione alle Top 16 per. Non una buona prestazione per la, demotivata dalla qualificazione già raggiunta. Top scorer del match è Milos Teodosic, nonostante sia stato in campo soltanto 14 minuti. Perottima prestazione collettiva: benissimo Sy e Massenat con 17 punti a testa, Jelinak con 16 punti e Hannah con ben 13 assist. FINISCE QUI.93-79 93-79 1/2 per Gaines dalla lunetta. 93-78 Ancora Jelinek. Finale in trionfo per. 90-78 Jelinek trova il canestro dall’arco sull’assist di Hannah. 87-78 Gaines trova il canestro da tre, ma ormai è troppo tardi per la squadra di ...

