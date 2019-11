Lega | in Sicilia l’ex berlusconiano Nino Minardo va con Salvini | nel 2014 è stato

Sicilia : protesta Vigili del fuoco - Lega 'da quando non più al governo attenzione scemata' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Non appena la Lega non è stata più al governo, ed il senatore Candiani non è stato più sottosegretario con deLega ai Vigili del fuoco, l'attenzione nei confronti dei Vigili del fuoco è scemata immediatamente. Si era iniziato un percorso che aveva portato già a dei ris

Maltempo Sicilia : ripristinati i colLegamenti con le Eolie dopo 4 giorni : Anche Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi risultano da oggi collegate da navi e aliscafi: pendolari, generi di prima necessità e medicine hanno potuto raggiungere le isole più piccole delle Eolie. Regolari i collegamenti anche da Lipari, Salina, Vulcano, Milazzo, ripristinati da ieri sera anche se con il mare agitato. L'articolo Maltempo Sicilia: ripristinati i collegamenti con le Eolie dopo 4 giorni sembra essere il primo su Meteo ...

Sicilia : Cantarella (Lega) - ‘caro voli? Da politica serve strategia unica’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Sul caro voli si sta andando avanti in maniera confusa, il rischio è che nessuna delle iniziative in campo raggiunga lo scopo di abbassare realmente il prezzo dei voli da e per la Sicilia. La politica Siciliana deve fare uno sforzo di maggiore sintesi senza guardare alla propaganda e al consenso elettorale”. Così Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia, interviene sulla ...

Rifiuti : Legambiente Sicilia - 'ko governo primo atto di Vietnam legislativo' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "La bocciatura dell’art. 1 della legge sui Rifiuti, la parte cioè in cui ci sono i principi e gli obiettivi, la parte fondamentale, è solo l’inizio di quello che sarà inevitabilmente un Vietnam legislativo per una legge, voluta, di 40 articoli". Così il presidente di Le

Animali - WWF : ennesima Aquila di Bonelli uccisa ilLegalmente in Sicilia : In provincia di Agrigento venerdì 31 ottobre in aperta campagna, “un ricercatore della squadra del progetto Life ConRaSi ha recuperato la carcassa di una giovane Aquila di Bonelli, uccisa con un’arma da fuoco. Il rapace, trasferito all’Istituto Zooprofilattico di Palermo, è stato sottoposto a radiografia, che ha rivelato la causa del decesso: non meno di 60 pallini di piombo sparati da un fucile. Il ritrovamento – spiega il WWF in ...

Maltempo Sicilia - riattivati i colLegamenti ferroviari nell’agrigentino e nel nisseno : È ripreso il traffico ferroviario sulle linee Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì, dopo la sospensione scattata alle 5 del mattino per via del Maltempo. Lo comunica Rfi in una nota. Resta sospesa, invece, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Piraineto – Trapani. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana. L'articolo Maltempo Sicilia, riattivati i ...

Sicilia : Legambiente - 'da Musumeci messaggi ambigui su pianificazione paesaggistica' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla pianificazione paesaggistica bisogna essere seri, rigorosi e responsabili". A dirlo è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che aggiunge: "Forse la preoccupazione degli ambientalisti nasce anche e soprattutto dagli ambigui messaggi che il preside

Sicilia : Zanna (Legambiente) - 'Siamo alle comiche - inceneritori inutili' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Siamo alle comiche. Verrebbe da ridere ma, purtroppo, c'è solo da piangere per questo balletto. La Sicilia, lo ribadiamo per l'ennesima volta, non ha bisogno di bruciare i rifiuti se tutti i comuni fanno la raccolta differenziata. Gli inceneritori sono costosi, inutil

Migranti : Pagano (Lega) - ‘centinaia di sbarchi in Sicilia’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Centinai di sbarchi in queste ore in Sicilia. Gli ultimi all’alba di oggi a Lampedusa. Oltre 200 persone sono arrivate con tre barconi e si vanno ad aggiungere alle centinaia di Migranti già presenti nell’isola. Un disastro non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese e la colpa e della pessima gestione della coppia M5S-PD. A causa della loro scellerata politica dei porti aperti in ...

Lega - in Sicilia scoppia il caso Gozza : promosso il consigliere che votò contro la chiusura del Cara di Mineo. Dove lavorava : Matteo Salvini lo voleva chiudere, e quando venne a Mineo, il 9 luglio scorso, parlò di ‘’bellissima giornata per la Legalità ed il territorio’’. Ma Vincenzo Gozza, un ex politico locale di Alleanza Nazionale che lo scorso 6 settembre è diventato responsabile cittadino della Lega a Caltagirone, la chiusura del Centro di accoglienza per richiedenti asilo non la vuole. Lui al Cara ci lavora: con la sua ditta cura la manutenzione dell’impresa ...

Sicilia : governo assente in Aula - esame 'colLegato' rinviato a domani : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Slitta a domani, alle 16, l'esame del collegato all'Ars. La seduta di Sala d'Ercole che avrebbe dovuto completare l'esame del testo è stata infatti rinviata a causa dell'assenza in Aula del governo impegnato a Giampilieri per l'anniversario dell'alluvione che dieci anni

Sicilia : rischio idrogeologico - Legambiente 'no a spreco risorse per progetti obsoleti' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il governo regionale disporrà di altri 174 milioni di euro per contrastare il dissesto del territorio e l’erosione delle spiagge che si aggiungono ai 155 milioni euro già disponibili. La messa in sicurezza del territorio ed il contrasto all’erosione costiera sono inten