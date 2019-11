La prova del cuoco ascolti : record stagionale per Elisa Isoardi e Lippi : ascolti La prova del cuoco di ieri, martedì 19 novembre: Elisa Isoardi e Claudio Lippi da record Ieri, martedì 19 novembre, La prova del cuoco ha fatto il record stagionale negli ascolti e ha totalizzato 1.566.000 telespettatori e il 12.52% di share. Un ottimo risultato per Elisa Isoardi e Claudio Lippi. I due, infatti, si aggirano intorno alla soglia del 12% da tempo (dopo un inizio all’11%, ndr) ma ieri hanno superato il milione e ...

Assunzioni Mibact : via libera al nuovo concorso con l'approvazione del decreto Ministeri : È stato approvato il dl per il riordino dei Ministeri. Il nuovo provvedimento andrà a riorganizzare alcune competenze Ministeriali come quelle delle Politiche agricole, dei Beni culturali, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, degli Esteri e di Infrastrutture e trasporti. Diversi gli emendamenti approvati a Palazzo Madama che daranno la possibilità, tra l’altro, di poter procedere a nuove Assunzioni al Mibact (Ministero per i beni e le ...

Prima il razzismo - poi il ruolo dell’arbitro : Ancelotti prova a far emancipare il calcio italiano : Il botta e risposta con Rizzoli è certamente il video del giorno, almeno per quel che riguarda il calcio italiano. Ancora una volta, Carlo Ancelotti ha mostrato al calcio italiano la via della crescita, dell’emancipazione. Nell’intervento di oggi al forum con il designatore Nicola Rizzoli, c’è tutta la sapienza politica del tecnico di Reggiolo, l’uomo che da allenatore ha alzato tre volte la Champions e tutto quel che già ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo già davanti - ottimo Morbidelli. Valentino Rossi prova soluzioni nuove nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Ecco le prime immagini della scivolata di Marquez RED FLAG

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Undicesima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì ...

U&D riassunto del 18 novembre : la Galgani non approva i balli tra la Cipollari e Juan Luis : Tra Gemma Galgani e Juan Luis prosegue la conoscenza a Uomini e Donne trono over. La coppia continua ad essere protagonista delle varie puntate del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Durante l'appuntamento trasmesso su Canale 5 ieri, 18 novembre, la dama torinese non ha affatto apprezzato gli atteggiamenti di Tina Cipollari, la quale sta cercando in tutti i modi di attirare su di sé le attenzioni del cavaliere italo-venezuelano. Tina ...

Live non è la D’Urso - anticipazioni : ospite in studio Taylor Mega. Heather Parisi alla prova delle sfere sul tema maternità : Live non è la D’Urso, anticipazioni: ospite in studio Taylor Mega. Heather Parisi alla prova delle sfere sul tema maternità. La decima puntata del talk del lunedì sera condotto da Barbara D’Urso avrà come sempre tanti ospiti e molti temi da affrontare. Una su tutti Taylor Mega e lo “sprizzettino” della scorsa puntata che aveva scatenato l’ilarità generale dello studio. Tanti ospiti ed interviste esclusive a Live ...

Il Pd approva il nuovo statuto del partito : ecco cosa cambia : Il segretario del partito non sarà più automaticamente il candidato alla presidenza del Consiglio. Questa la novità più rilevante del nuovo statuto del partito democratico, approvato dall'assemblea nazionale dopo tre giorni di incontri e conferenze a Bologna. Sono molte le modifiche, da quelle strettamente politiche a quelle che riguardano più da vicino i militanti dem, come l'introduzione della piattaforma deliberativa online. Vediamo le ...

Una Vita - anticipazioni del 19 novembre : Carmen prova a riconquistare suo figlio : Le anticipazioni della puntata di Una Vita, che andrà in onda su Canale 5 martedì 19 novembre, sarà incentrata su due argomenti principali. Il primo riguarderà Flora e Pena, mentre il secondo Raul e Carmen. Per quanto riguarda i primi la donna ha appreso che il suo compagno dovrà partire per una missione umanitaria. La notizia, ovviamente, la sconvolgerà moltissimo. Nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo, però, l'uomo prenderà la decisione ...

Come vanno le TV di Xiaomi? Abbiamo provato il modello smart da 32 pollici che costa 179 Euro (video) : Vi raccontiamo Come è andato il nostro primo test di una TV Xiaomi, c'era molta curiosità da parte nostra e complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti. L'articolo Come vanno le TV di Xiaomi? Abbiamo provato il modello smart da 32 pollici che costa 179 Euro (video) proviene da TuttoAndroid.

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Worst - nella prova donne Elite - vince il duello con del Carmen Alvarado e si impone a Tabor. 5a Alice Maria Arzuffi : La neerlandese Annemarie Worst (777) piega Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) e vince la prova di Tabor (Repubblica Ceca) di Coppa del Mondo di Ciclocross. Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. Quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, la quale ...

FOTO – Ancelotti cambia tutto - va incontro alle richieste della squadra : prova il 4-3-3 : Ancelotti va incontro alle richieste della squadra e modifica lo schema Il Corriere del Mezzogiorno anticipa il cambio di modulo nel Napoli. Carlo Ancelotti pronto a voltare pagina con il 4-3-3. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: La sosta per le Nazionali può essere il momento per cambiare la tattica del Napoli. Gli azzurri stanno provando in campo il 4-3-3, l’idea ha preso corpo dal ...

La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato una legge per ridurre molto le emissioni di gas serra entro il 2030 : La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato un’importante legge ambientale con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto al livello del 1990, entro il 2030. Al momento la Germania è riuscita a tagliarle circa