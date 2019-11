Il Napoli sorride | pace fatta con Ghoulam | algerino arruolabile E il futuro?

Napoli - pausa per le Nazionali : Fabian Ruiz sorride con la Spagna - Di Lorenzo una certezza : Nella serata di ieri sono scese in campo le Nazionali per le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Tra i tanti protagonisti della serata ci sono stati alcuni giocatori del Napoli, i quali hanno ritrovato il sorriso con le rispettive selezioni. Fabian Ruiz impegnato con la Spagna ha giocato benissimo trovando anche il gol mentre Di Lorenzo alla sua seconda partita da titolare con l'Italia si è confermato diventando sempre più una ...

Serie A - crisi Napoli : lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso dell’era De Laurentiis. L’Inter sorride (senza convincere) : C’è la sofferenza e il premio finale, per l’Inter. C’è il buio pesto per il Napoli. Dopo ammutinamenti, polemiche, e un martedì di Champions bollente il ritorno in campo in campionato porta umori diametralmente opposti per nerazzurri e partenopei. In casa Inter la tensione, dopo le accuse di Conte alla società nel post gara di Dortmund si avverte e il Verona quasi ne approfitta: l’Inter è imprecisa e bruttina, gli ...

Genk-Napoli - Ancelotti sorride a metà : “dovevamo finalizzare meglio. Insigne? L’ho visto poco brillante” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in Belgio, soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne Una serata particolare per il Napoli in Belgio, gli azzurri non sfondano e si portano a casa un pareggio contro il Genk che non può soddisfare Ancelotti soprattutto per quanto riguarda la fase di finalizzazione. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara, l’allenatore di Reggiolo ha ...