Il figlio di Richard von Weizsäcker | ex presidente della Repubblica tedesco | è stato

Germania - ucciso a coltellate il figlio dell’ex presidente federale Richard von Weizsaecker : Un uomo di 57 anni ha accoltellato e ucciso il figlio dell’ex presidente federale tedesco Richard von Weizsaecker . Fritz von Weizsaecker , 59 anni, primario di medicina interna, è stato aggredito mentre stava tenendo una conferenza martedì sera nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg, quartiere di Berlino, davanti a una platea di circa 20 persone. Un poliziotto in borghese presente tra gli spettatori è intervenuto per tentare di ...

Richard Gere papà a 70 anni : la moglie incinta a nove mesi dal loro primo figlio : Per l'attore si tratterebbe del terzo figlio , il secondo nato dall'amore per la moglie 36enne Alejandra Silva che a febbraio...

Richard Gere di nuovo papà : terzo figlio in arrivo a 70 anni : terzo figlio per Richard Gere: la moglie Alejandra Silva è incinta Si allarga la famiglia di Richard Gere. A 70 anni – compiuti lo scorso agosto – il divo di Hollywood sta per diventare padre per la terza volta. La moglie Alejandra Silva è incinta e il bambino nascerà la prossima primavera. A dare la […] L'articolo Richard Gere di nuovo papà: terzo figlio in arrivo a 70 anni proviene da Gossip e Tv.