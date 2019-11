Download EMUI 10 per quasi tutti i Huawei P30 e Mate 20 dal 20 novembre | l’annuncio

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L'annuncio ufficiale è arrivato: ildell'10 è disponibile per un gran numero di modelli, in primis i top di gammaP30 e20 nella rispettiva versione stabile e non più in beta. La comunicazione tanto attesa è giunta dal profilo social Facebooke non lascia spazio a dubbi: ildell'10 è disponibile per i possessori dei modelliP30 e P30 Pro ma pure20 e20 Pro, per il Porsche Design20 RS e pure per il recentissimoNova 5T, lanciato sul mercato italiano solo lo scorso ottobre. Nell'annuncio non si fa riferimento alla disponibilità della notifica via OTA per l'aggiornamento. Semmai gli interessati sono invitati a verificare la presenza del corposo pacchetto attraverso HiCare. Dopo aver aperto la ben nota app, il percorso da seguire sarà Aggiornamento - Verifica Aggiornamenti - Scarica e ...

