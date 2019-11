Denis Dosio al Grande Fratello Vip? ' Ho progetti che non dico per scaramanzia!'

Grande Fratello Vip anticipazioni : Denis Dosio nel cast? Parla lui : anticipazioni GF Vip di Alfonso Signorini: Denis Dosio nuovo concorrente? L’ultima confessione Il popolare influencer Denis Dosio ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. In questa circostanza il ragazzo ha Parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. E a proposito di progetti futuri, il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Alessi non ha potuto esimersi dal ...