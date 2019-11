Curling | Europei 2019 | risultati e classifica femminile Russia | Svizzera | Svezia in

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile incappa in due sconfitte in Serie B ma è sempre prima in classifica : L’Italia femminile incappa in due sconfitte nella Serie B degli Europei 2019 di Curling che si stanno disputando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), la nostra Nazionale resta comunque in testa alla classifica generale con sei vittorie all’attivo in otto partite disputate e condivide la leadership insieme alla Turchia. Le azzurre sono sempre a un passo dalla qualificazione alle semifinali che metteranno in palio la promozione in ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia batte l’Olanda all’extra-end e va a caccia della semifinale : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 7-6 agli Europei 2019 di Curling e continua a inseguire la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale è riuscita a spuntarla all’extra-end e ha così infilato la quinta vittoria in questa rassegna continentale che si sta giocando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), il nostro quartatto occupa il secondo posto in classifica insieme a Scozia e Svizzera e ha un successo di vantaggio su ...

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Retornaz chirurgico! Gli azzurri vincono all'extra end : 7-6 e semifinale più vicina : 17.01: Non era facile, soprattutto per quello che valeva questo punto. Retornaz riesce ad aggirare l'ostacolo e si avvicina al centro 17.00: CI SIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Retornaz LA METTE E A PUNTO E REGALA LA VITTORIA AGLI azzurriIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 7-6 per l'Italia che aggancia Scozia e Svizzera in seconda posizione 16.59: E' tutto nelle mani di Joel

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri ribaltano tutto al penultimo end e sono avanti : 6-5 : 16.31: La Svizzera travolge nettamente 8-3 la Scozia e la raggiunge al secondo posto 16.30: Guardia centrale e stone nella casa per l'Italia ma il punto al momento è dell'Olanda dopo otto lanci 16.29: La Danimarca ha battuto 8-4 l'Inghilterra 16.25: Dagli altri campi: Svezia-Germania 6-5, Svizzera-Scozia 4-3, Inghilterra-Danimarca 4-6, Russia-Norvegia 4-5 16.23: Purtroppo il

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. I Tulipani tornano in vantaggio : 4-5 dopo otto end : 16.07: Lungo Retornaz e l'Olanda si prende il punto. L'Italia ha limitato i danni e adesso serve un grande finale 16.05: Errore dell'olandese, manca l'ultimo tiro di Retornaz 16.00: Possibilità di andare a punto per l'Olanda quando mancano gli ultimi tre lanci 15.56: Guardia centrale piazzata da Gonin 15.54: Dagli altri campi: Svezia-Germania 6-4, Svizzera-Scozia

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri accorciano le distanze : 2-4 per i Tulipani a metà gara : 15.27: Doppio punto per l'Italia dopo 6 stone 15.19: Retornaz raddrizza la situazione ma l'Italia sta soffrendo. Un punto per gli azzurri: 3-4 Olanda dopo 5 end. Gli azzurri devono riordinare le idee. Perdere oggi vorrebbe dire essere spalle al muro domani con la Svizzera per la conquista di un posto in semifinale 15.14: Italia in difficoltà anche nel quinto end, c'è una

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Mano rubata per gli azzurri : 2-0 dopo tre end : 14.48: E' andata benissimo. Errore dell'Olanda nell'ultimo lancio e gli azzurri rubano la Mano! Un altro punto per gli azzurri che vanno sul 2-0 14.42: Olanda a punto dopo sei stone 14.38: Italia a punto dopo tre stone del terzo end 14.31: Se ne va la stone azzurra dopo la bocciata e l'Italia conquista un solo unto: 1-0 per gli azzurri e Mano all'Olanda 14.30:

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. L'Italia conquista il primo punto dell'incontro : 1-0 dopo due end : 14.31: Se ne va la stone azzurra dopo la bocciata e l'Italia conquista un solo unto: 1-0 per gli azzurri e mano all'Olanda 14.30: Retornaz ha una buona possibilità per conquistare due punti 14.25: Olanda a punto dopo 7 lanci, deve chiudere il suo turno di lanci Arman 14.18: Niente di fatto nel primo end. Mano mantenuta per gli azzurri 14.05: Mano per l'Italia 14.00: Gara

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA. Nulla di fatto nel primo end : 0-0 : 14.18: Niente di fatto nel primo end. Mano mantenuta per gli azzurri 14.05: Mano per l'Italia 14.00: Gara iniziata, tra poco i primi aggiornamenti al finale del primo end 13.57: le altre sfide di questo pomeriggio: Inghilterra-Danimarca, Russia-Norvegia, Germania.Svezia, Svizzera-Scozia. Gli azzurri devono approfittare dell'imp'egno durissimo che attende Svizzera e Germania

LIVE Italia-Olanda Curling - Europei 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria verso le semifinali : La cronaca di Italia-Danimarca Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio a Helsingborg (Svezia) dopo la sconfitta maturata ieri sera contro la Danimarca, gli azzurri sono obbligati a sconfiggere i tulipani per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali: il nostro

Curling - Europei 2019 oggi (20 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre si disputano tre sessioni di gara agli Europei 2019 di Curling, due turni femminili e una giornata maschile. L'Italia di Joel Retornaz e compagni scenderà sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per una partita fondamentale, da vincere a tutti i costi per inseguire la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: gli azzurri affronteranno la non irresistibile Olanda alle ore 14.00. La grande favorita

Europei Curling – L’Italia batte l’Inghilterra e poi si arrende alla Danimarca : Nella quarta giornata della rassegna svedese gli azzurri si impongono 8-2 contro i britannici, poi cadono in serata all’extra end. Playoff ancora possibili a due gare dal termine della prima fase. Nel Gruppo B le azzurre centrano il sesto successo di fila Torneo sempre più combattuto e sempre più incerto. Una marea di emozioni arriva da Helsingborg, in Svezia, dove la Nazionale maschile italiana, nella quarta giornata degli Europei, ...