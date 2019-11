Venezia | anche la finanza è in allarme per il clima E la partita per la svolta green è

A Belpasso davanti ai reliquiari di S. Lucia in Sicilia si prega anche per Venezia : A Belpasso davanti ai reliquiari di S. Lucia in Sicilia si prega anche per Venezia e le comunità colpite dal

Venezia - Matera - le donazioni e l’invidia : anche nel dramma la guerra tra poveri resta la preferita dagli italiani : Non ce la facciamo proprio. Non ce la facciamo noi italiani a focalizzare i problemi, le emergenze, le criticità, a dare ordine alle cose e ad attribuire priorità. Per noi c’è un unico criterio da utilizzare per risolvere un problema: prima vengo io, poi tutti gli altri. Ed è così che nel dramma di questi giorni, in cui le condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio diversi territori del nostro Bel Paese da nord a sud, è iniziata ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Gli azzurri del calcio a Venezia : «Questa città supererà anche questa» : «Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza». C'è commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli,...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Maltempo Venezia : scuole chiuse anche domani 16 Novembre : Continua l’emergenza per l’alta marea a Venezia. anche per domani, sabato 16 Novembre, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che, viste le condizioni meteo avverse, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata. Sia a Venezia che nelle isole, al Lido e Pellestrina. Le previsioni per la marea indicano un picco di 120 cm alle 12. L'articolo Maltempo Venezia: scuole chiuse anche domani 16 Novembre sembra essere ...

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Acqua Alta Venezia - Zaia : “Decine di centinaia di milioni di euro di danni - c’è anche il problema della salsedine” : “La cripta della Basilica è devastata e le tombe dei Patriarchi sono sott’Acqua. Sul fronte dei danni la stima certa la faremo a bocce ferme ma qui ci sono decine di centinaia di milioni di euro. Qui non la si risolve con 50 o 100 milioni di euro“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una visita in piazza San Marco, in piena emergenza per l’Acqua Alta a Venezia. “C’è anche un altro ...

Dopo il Cav anche Salvini in galosce a Venezia : Dopo Berlusconi, arriva anche Salvini a Venezia. Visita la città, ferita dall’acqua alta che continua a inondarla in questi giorni, insieme al sindaco. Luigi Brugnato ha lanciato l’allarme: “Abbiamo distrutto Venezia, parliamo di 1 miliardo di danni e stiamo parlando dei danni dell’altro giorno non di quelli di oggi”.Salvini promette impegno per gli stanziamenti che serviranno a risollevare la città ...

Allerta Meteo Venezia : scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre : anche per domani a Venezia e nelle isole decisa la sospensione dell’attività scolastica degli istituti di ogni ordine e grado. La misura varrà per gli istituti di Venezia, isole, Lido, Pellestrina. Lo comunica il Comune di Venezia. L'articolo Allerta Meteo Venezia: scuole chiuse anche domani venerdì 15 Novembre sembra essere il primo su Meteo Web.